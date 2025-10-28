Efectos del huracán Melissa siguen causando serios estragos en la región del Cibao

Los efectos del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4, siguen causando serios estragos en la región del Cibao.

La crecida de un río en Villa Riva, provincia Duarte, ha dejado a tres comunidades incomunicadas, mientras que en Constanza y Tireo, en La Vega, se reportan inundaciones en cultivos y parcelas agrícolas.

Más de 500 personas permanecen incomunicadas en el municipio de Villa Riva desde el fin de semana. Las comunidades afectadas son: Los Contreras, Juana Rodríguez y Los Peinados

La crecida de los ríos Payabo y Caño Azul ha bloqueado las vías de acceso. El único medio de transporte disponible para los comunitarios es el uso de yolas o embarcaciones artesanales, que se han convertido en el principal método para entrar y salir.

Esta situación de emergencia ha paralizado por completo: La vida económica y social, la docencia en las escuelas rurales; el trabajo de los agricultores, lo que aumenta el riesgo de escasez de alimentos, y el traslado de personas enfermas.

Estas inundaciones, que dejan incomunicadas a estas comunidades, son un problema crónico y recurrente.

Residentes de Los Contreras y Los Peinados (las dos comunidades más afectadas) recuerdan que en 2024 sufrieron situaciones similares, con inundaciones que duraron varios días.

En aquel momento, la falta de acceso se mantuvo incluso una semana después de que cesaran las lluvias, afectando el suministro de agua y luz.

Actualmente, los moradores de Los Contreras mantienen su esperanza en un proyecto de ampliación y desviación del río Yuna, una propuesta que, aunque lleva años en la mesa, aún no ha sido concretada por ningún gobierno.

