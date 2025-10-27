Melissa provocó daños por encima de los 1,000 millones en sector agrícola

El ministro de Agricultura, Límber Cruz, informó que la gran cantidad de lluvias producidas por el paso de la por el litoral sur del ahora huracán Melissa provocaron daños por encima de 1,000 millones de pesos en el sector agrícola.

Al hablar durante LA Semanal con la Prensa, el titular del Ministerio de Agricultura manifestó que los estimados hasta el momento ascienden a la cantidad de RD$1,350 millones; sin embargo el funcionario agregó que debido a las acciones preventivas tomadas por esa institución, desde el lunes por la mañana, lograron suplir la demanda de alimentos durante las lluvias.

"Por eso ustedes pueden ver que nadie se quedó sin alimentos, por eso ustedes ven que llegamos a los lugares antes de que se produzcan los deslizamientos y quedarán incomunicadas", manifestó Cruz.

En la misma Semanal, el presidente Luis Abinader indicó que será en esta semana el Gobierno comenzará a evaluar los daños producidos por el ya huracán categoría cinco, que se encuentra afectando en estos momentos a Jamaica.

Hasta el momento el Gobierno no tiene una cifra condensada que abarque todos los daños dejados por el fenómeno atmosférico en la República Dominicana.

Durante LA Semanal de este lunes, el mandatario pasó balance, junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), de las acciones realizadas por el Gobierno para "salvaguardar la vida de los ciudadanos dominicanos".

