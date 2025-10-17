Ultiman a tiros a mujer en San Francisco de Macorís

Una mujer fue ultimada a tiros en circunstancias aún no esclarecidas durante la madrugada de este viernes en el sector San Pedro, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El presidente de la junta de vecinos del sector San Pedro sugirió a la prensa que la víctima podría tratarse de una joven conocida con el apodo de "La Venezolana".

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de forma oficial por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar del crimen, realizando las labores de levantamiento e investigación correspondientes.

Se ha informado que, como parte de las primeras pesquisas, hay varios detenidos para fines de investigación, en un esfuerzo por esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen y establecer la identidad oficial de la víctima. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre este lamentable suceso.