UTESUR celebra graduación récord en Azua y fortalece liderazgo regional con 644 profesionales

La Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR) ha escrito un nuevo capítulo dorado en su historia de 46 años de docencia, al entregar ayer al país la impresionante cifra récord de 644 nuevos profesionales en su septuagésima tercera promoción.

Cada birrete lanzado ayer 15 de octubre al cielo, fecha que conmemora la apertura de sus puertas en 1979, selló una promesa de futuro, consolidando a la academia como el motor de esperanza y desarrollo para Azua y toda la región.

El evento, vibrante de emoción en el Polideportivo local, no fue solo un acto de investidura, sino una demostración de perseverancia que venció muchas adversidades a lo largo del camino.

La ceremonia fue realizada con la presencia de miles de personas y estuvo encabezada por la rectora María del Rosario Melo Muñoz, los miembros del Consejo de Directores, Ricardo Vílchez Chevaler, presidente, y Monseñor José Grullón Estrella, obispo emérito, vicepresidente.

También, Lucía Matos, secretaria, y Theane Mejía, además de Juan Francisco Viloria Santos, viceministro de Ciencia y Tecnología, en representación de Franklin García Fermín.

En su discurso de turno, María del Rosario Muñoz Melo resaltó que esta ceremonia celebra "644 historias de esfuerzo, sacrificio y superación".

Parte de los nuevos profesionales investidos por Utesur ayer en el Polideportivo de Azua.RAMON MINYETY

"Muchos de ustedes son los primeros en sus familias en alcanzar un título universitario", expresó la rectora, poniendo de relieve el profundo impacto social de la universidad.

Como testimonio, destacó las historias de Euris Polanco y Ángela Ivet Brito, esposos que se graduaron juntos en licenciatura en Enfermería, y la de jóvenes que "cruzaron ríos y cañadas, trabajaron de día y estudiaron por las noches" para alcanzar su sueño.

Expansión académica

La institución revalidó su compromiso con el desarrollo regional mediante la expansión de su oferta académica, diseñada estratégicamente para las necesidades del Sur.

Utesur ha incorporado 18 nuevas carreras, como ingeniería en ciberseguridad, hotelería y turismo, y diversas áreas de psicología y educación, logrando un aumento del 47% en la oferta académica de grado.

El nivel de posgrado ha crecido en un 100% en poco más de tres años, ofertando maestrías clave como gestión de centros educativos, alta gerencia y tecnología educativa.

Esta graduación marca el inicio de una nueva era institucional gracias al respaldo de su Consejo de Directores. En su gestión, la universidad ha mejorado notablemente su infraestructura y capacidad:

Se construyeron nuevas oficinas de admisiones y registro y cuatro aulas de posgrado equipadas con tecnología de punta.

Se realizó el constante equipamiento de los laboratorios de bioanálisis, enfermería, informática y protección vegetal, este último con modernos equipos para dar servicios de diagnóstico a los productores de la zona.

Utesur ha logrado un notable crecimiento en investigación, con 72 publicaciones indexadas en bases de datos de prestigio (Scopus, Scielo y DOAJ) y 37 estudios educativos en fase final enfocados en la realidad del sur dominicano.

Agradecimiento y reconocimientos

La ceremonia fue dedicada al doctor Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en reconocimiento a su compromiso.

La rectora recordó que el ministro visitó recientemente la institución para entregar 117 certificados de becas (85 de grado y 32 de posgrado), un gesto que refleja el respaldo a la equidad y la inclusión.

Finalmente, se anunció que, gracias a la donación de fondos del presidente Luis Abinader, la universidad iniciará en los próximos días la construcción de un Polideportivo y un centro de prácticas agronómicas para fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria.

Desde su establecimiento en 1979, UTESUR, autorizada a impartir docencia mediante el decreto 1793 del 9 de febrero de 1984, ha forjado a más de 16,000 profesionales a lo largo de 46 años.

Con esta cifra récord y sus avances, la universidad reafirma de manera contundente su compromiso y su consolidación como el motor esencial del desarrollo humano y económico del Sur.