Mueren ahogados dos menores de edad en la presa de Hatillo

Los hermanos Hansen Acevedo, de 13 años, y Chela Acevedo, de 15 años, perdieron la vida ahogados en la presa de Hatillo, ubicada en la zona del Distrito Municipal de Hernando Alonso, de la provincia de Sánchez Ramírez.

Según el reporte preliminar de las autoridades, ambos murieron por ahogamiento, hecho que ha consternado a la comunidad de Fantino.

Un amplio operativo de búsqueda y rescate fue desplegado en la zona, por Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cotuí y Fantino.

Las primeras versiones indican que los jóvenes se encontraban con un grupo de personas y habrían tomado la ruta que conduce a la presa cuando ocurrió la tragedia.