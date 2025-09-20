Decomisan ocho pacas de marihuana en operativo conjunto en Azua

En un operativo conjunto realizado por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público, fueron decomisadas ocho pacas de un vegetal presumiblemente marihuana, que fueron abandonadas en un autobús del transporte público.

El decomiso se produjo durante un chequeo en el Puesto de Control Militar ubicado en el kilómetro 15 de Azua.

El vegetal estaba oculto en el interior de un autobús marca Hyundai, modelo Universe Xpress, color rojo, placa No. L102328, que cubría la ruta Barahona–Santo Domingo.

De acuerdo con las autoridades, las pacas estaban envueltas en papel plástico color negro y fueron dejadas en uno de los asientos del vehículo, presuntamente por un pasajero que logró evadir la inspección.

El autobús era conducido por Albert José Féliz Féliz, quien fue debidamente identificado y posteriormente despachado junto con el vehículo, al no encontrarse vinculación directa con el hecho.

La presunta droga fue trasladada a la sede de la DNCD para los fines legales procedentes.