Apresan en Samaná a hombre acusado de matar a ciudadana alemana

Este sábado fue arrestado un hombre señalado como presunto autor de la muerte de la ciudadana alemana Bárbara Bonhomme Sattich, de 65 años, informó la Policía Nacional.

El hecho ocurrido en el sector La Pascuala, municipio de Samaná.

De acuerdo con el reporte policial, a las 9:20 de la mañana el Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1 notificó sobre un caso de agresión contra la mujer en un edificio de dos niveles, ubicado en la calle principal Sánchez-Samaná.

Medios locales indicaron que Bonhomme Sattich murió por heridas de arma blanca.

Los agentes arrestaron al nombrado Diones Altagracia, dominicano, mayor de edad, residente en el municipio de Samaná.

El detenido fue señalado por una multitud de personas como el posible autor del hecho, indicó la Policía.

Informó que Diones Altagracia se encuentra bajo custodia en el Departamento de Samaná, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.