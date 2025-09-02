Desconocidos penetran al departamento del Poder Judicial del Palacio de Justicia de Santiago

La madrugada del pasado lunes,desconocidos penetraron al interior del departamento del Poder Judicial, ubicado en el segundo nivel del Palacio de Justicia de Santiago, de donde sustrajeron un teléfono celular.

Los delincuentes lograron acceder a las oficinas tras violentar varias hojas de las persianas de cristal en la parte frontal del edificio.

Este incidente ha generado alarma entre los empleados y ciudadanos que acuden a diario a este complejo judicial.

La falta de seguridad en el Palacio de Justicia Federico C. Álvarez ha generado gran preocupación entre quienes laboran y asisten al recinto judicial.

Según informaciones obtenidas, los delincuentes parecen aprovechar la vulnerabilidad del lugar, donde la escasez de agentes de seguridad ha permitido un aumento en los robos y actos delictivos tanto dentro como fuera de las instalaciones.

En este caso particular, el robo de un teléfono móvil pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en el edificio, que debería ser un espacio protegido debido a la importancia de los procesos que se gestionan en su interior.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre la protección de los ciudadanos y el funcionamiento de la justicia en la región.

En los últimos días, se han registrado varios robos en la zona, incluyendo incidentes en las afueras del Palacio de Justicia y, en algunos casos, en sus oficinas internas.

La falta de personal de seguridad suficiente ha permitido que personas ajenas al recinto puedan entrar con facilidad, como se ha visto en este reciente caso.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, los intrusos se llevaron un teléfono celular, pero las autoridades judiciales han asegurado que no se registraron sustracciones de documentos sensibles ni expedientes relacionados con procesos judiciales importantes.

“En esa área no se resguardan documentos cruciales para los procesos judiciales, pero el robo de un dispositivo móvil, que puede contener información privada, no debe ser subestimado”, señaló un informante.

El robo fue descubierto en la mañana de este lunes, y de inmediato se inició una revisión de las cámaras de seguridad del edificio.

Las autoridades judiciales están evaluando reforzar las medidas de seguridad nocturna en el Palacio de Justicia de Santiago.

Este no es el primer incidente de seguridad que se registra en el Palacio de Justicia. En ocasiones anteriores, personas conocidas como "piperos" han logrado ingresar al edificio y sustraer objetos de valor.

Sin embargo, este último robo ha puesto en evidencia la gravedad de la situación, ya que la intrusión ocurrió en una zona considerada más segura dentro del edificio.

La ausencia de vigilancia constante parece ser un factor que los delincuentes están aprovechando.

En el pasado, algunos robos se resolvieron gracias a la colaboración de los vecinos y comerciantes cercanos, pero el número creciente de incidentes ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de reforzar los protocolos de seguridad en el complejo judicial.

Las autoridades judiciales y policiales han iniciado una investigación para identificar a los responsables del robo y otros actos delictivos recientes en el área. e espera que en los próximos días se refuercen las medidas de seguridad, incluyendo un incremento de agentes de seguridad y la mejora de los sistemas de monitoreo del edificio.

Reacciones y propuestas de soluciones

En vista de la situación, tanto empleados como ciudadanos que asisten al Palacio de Justicia han expresado su preocupación por la vulnerabilidad del edificio.

Algunos han propuesto que se refuerce la seguridad con la instalación de más cámaras de alta resolución, alarmas de movimiento, y un aumento en el número de guardias de seguridad.

Además, se ha sugerido que se implemente una mayor presencia policial durante las horas menos concurridas del día, especialmente durante la madrugada, cuando estos incidentes parecen ocurrir con más frecuencia.

Mientras tanto, el director del Palacio de Justicia de Santiago ha indicado que se están tomando medidas inmediatas para reforzar la seguridad, y que se están evaluando opciones de colaboración con empresas de seguridad privada, si fuera necesario.