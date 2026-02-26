Roberto Rosario: “El presidente no tiene nada para rendir cuentas en materia energética”

El dirigente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, indicó que al declarar que el reciente apagón general se trató de una falla, el Gobierno está admitiendo que el sistema energético tiene graves problemas estructurales.

Rosario manifestó que en su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader debe admitir que “en casi seis años de Gobierno, no ha hecho nada en el sistema energético, y que hay falta de previsión, inversión y gestión del sistema eléctrico”.

El exfuncionario apuntó que los funcionarios del gobierno deben con claridad informar a la población sobre la magnitud impacto del apagón, y especificar si afectaron los sistemas de emergencia sanitaria, el costo en el sistema económico productivo nacional, entre otros aspectos.

“Deben explicar si con el apagón general, dejo de funcionar el Metro y los otros sistemas de transporte colectivo oficiales, ya que si esto ocurrió, significa que el nuevo director del metro y los funcionarios del Gobierno en esas áreas, en estos tres meses trascurridos no remediaron la causa por la cual en el apagón anterior este sistema dejo de funcional”, afirmó.

Roberto Rosario señaló que en materia energética, la oposición política y toda la sociedad han respaldado al gobierno y en dos ocasiones ha suscrito un pacto nacional por la regeneración energética y pese a ellos, el Gobierno lo ha incumplido e irrespetado.

“La única solución posible en los dos años de penumbra que le resta al gobierno es que ponga el sistema eléctrico en manos responsables y seguras, hasta que en el 2028 la Fuerza del Pueblo y el doctor, Leonel Fernández, lleguen a la dirección del estado y puedan resolver esta crisis para volver a encaminar al pueblo por senderos de desarrollo y bienestar”, concluyó.