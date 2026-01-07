Diputado solicita a Abinader intervenir Santo Domingo Norte por vertederos improvisados y deterioro urbano

El diputado Ramón Raposo solicitó al presidente Luis Abinader la intervención inmediata del municipio Santo Domingo Norte, frente a la creciente proliferación de vertederos improvisados y el deterioro de parques, espacios de recreación y principales vías de acceso.

El legislador expresó que los munícipes observan la acumulación de basura y desperdicios, tanto en las periferias como en los barrios de sectores como Villa Mella, Sabana Perdida, Guaricano y El Higüero, situación que afecta la salud, la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

Raposo, diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), calificó de "alarmante" el "estado de abandono" en que se encuentran los parques y áreas de recreación del municipio.

Asimismo, señaló que avenidas emblemáticas como la Charles de Gaulle, Hermanas Mirabal, Emma Balaguer, la carretera Villa Mella–Yamasá y la carretera La Victoria presentan un "avanzado deterioro", afirmando que esto las hace prácticamente intransitables en algunos tramos.

Indicó que a esta problemática se suma la falta de asfaltado, así como la ausencia de aceras y contenes en numerosos barrios y urbanizaciones, a pesar de que el Gobierno anunció la inclusión de esta demarcación en el Plan Nacional de Asfaltado.

El legislador también alertó que en Santo Domingo Norte existen alrededor de 42 cañadas que, debido supuestamente a la falta de acondicionamiento, provocan daños materiales e incluso pérdidas humanas cada vez que se producen fuertes lluvias.