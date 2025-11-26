Alcaldía de SDE refuerza recogida de basura en sector El Almirante Caña

La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) se ha comprometido a reforzar el servicio de recogida de basura en el sector El Almirante Caña.

Esta acción responde a las denuncias de residentes, como Josefina Villa Soto, quienes reportaron que el servicio era "prácticamente inexistente", con camiones que podían tardar hasta dos semanas en pasar.

El alcalde Dio Astacio anunció un refuerzo inmediato de la flota de recolección, asignando dos camiones adicionales provenientes de la reserva de emergencia municipal para cubrir la ruta de El Almirante Caña.

El alcalde explicó que, aunque el servicio habitual contempla el paso de los camiones tres veces por semana, la acumulación de desechos y la creación de vertederos improvisados se debe a que los ciudadanos colocan la basura en las calles fuera de los horarios establecidos.

Astacio reconoció el riesgo de brotes de enfermedades, especialmente dengue en los niños, derivado de esta situación.

Las autoridades del gobierno municpal han reconocido el riesgo de brotes de enfermedades, especialmente dengue en los niños, derivado de esta situación de carácter sanitario.LISTIN DIARIO

Prioridad en remoción de acumulaciones

Además del refuerzo, la Alcaldía estableció un esquema de recolección priorizado para remover la gran acumulación de basura en la calle Jacobo Majluta, cercana al Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Corales.

Residentes como Michael Rudecindo de los Santos señalaron que la problemática de la basura se ha visto agravada por el colapso de un sistema de drenaje (filtrante) que lleva más de cuatro años sin solución.

Esta situación ha transformado aceras en focos de infección con aguas estancadas y la proliferación de mosquitos.

Ante esta crisis, la ASDE contempla una evaluación exhaustiva de la zona, incluyendo la calle Nicaragua esquina 24 de abril, cercana a la Escuela Básica María Cristiana de León Then, para determinar la raíz del problema del drenaje y buscar soluciones viables de limpieza, desinfección y mitigación.

La Alcaldía reitera su compromiso con la salud pública y el bienestar del sector, al tiempo que exhorta a líderes comunitarios a concientizar a los vecinos para evitar el cúmulo de desechos.

El llamado es a la colaboración ciudadana para mantener el sector limpio una vez restablecido el servicio, evitando depositar residuos en lugares no autorizados.

"Para poder botar la basura tenemos que ir lejísimo, a veces a Los Prados, porque duran hasta dos semanas para poder pasar y se crea una montaña cerca del centro diagnóstico, porque si no pasa, la gente no se quedará con cosas descompuestas dentro de su casa”, aseguró Josefina Villa Soto.