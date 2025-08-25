Danilo dice que hablar todos los días le está pasando factura a Abinader

El expresidente de la República, Danilo Medina, cuestionó la forma en que el mandatario Luis Abinader maneja la comunicación con la ciudadanía y advirtió que su estilo de dar declaraciones diarias le está pasando factura.

“Esa es la consecuencia de hablar todos los días”, afirmó Medina al señalar que Abinader suele responder con evasivas o sin tener una respuesta preparada cada vez que es cuestionado por algún problema nacional.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que la población atraviesa un clima de descontento y pérdida de esperanza, debido a lo que describió como falta de rumbo la gestión actual.

Aunque dijo sentir una “sensación agridulce” porque percibe que los dominicanos valoran positivamente su obra de gobierno, Medina manifestó preocupación por la situación social y económica del país.

“El pueblo está reivindicando nuestra gestión porque entiende que con nosotros se vivía mejor. Pero me preocupa la pobreza, la miseria y la falta de condiciones de vida que se generaliza en el país”, expresó.

Las declaraciones del exmandatario se producen en medio de un clima político marcado por cuestionamientos al Gobierno en temas económicos y sociales, y un constante enfrentamiento verbal entre Abinader y los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández.