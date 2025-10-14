Buscan una salida legal para eliminar “cementerio de chatarra” en Haina

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó ayer lunes que la institución está analizando una salida legal al cúmulo de vehículos y motocicletas abandonados en el Centro de Procesamiento de Inmigrantes del Vacacional de Haina. El problema lleva más de una década.

“Estuvimos allá con el señor Burgo Gómez, administrador de Bienes Nacionales. Hicimos un recorrido y estamos analizando el tema legal”, dijo Lee Ballester durante una entrevista con Listín Diario.

“Tenemos que buscar una salida. Hay vehículos, hay motores que han estado ahí por siete, diez años. Eso verdaderamente se corroe, genera insalubridad por la acumulación de insectos y ratas”, agregó.

El director precisó que una parte de los bienes pertenece al Estado, por lo que su disposición no representa inconvenientes, pero existen otros que fueron retenidos a haitianos deportados, cuyo destino requiere un proceso legal específico.

“Estamos ya afinando lo que es el marco legal para ver cómo vamos a proceder”, indicó.

En julio pasado, Listín Diario publicó un editorial que denunció que el centro se ha convertido en un “gigantesco cementerio de chatarras”, donde se acumulan motocicletas, camiones y automóviles en desuso, afectando las condiciones del lugar y obstaculizando su remodelación.

“Quien visite el lugar encontrará además montañas de camiones, autobuses, automóviles y residuos metálicos que contaminan permanentemente las instalaciones”, reza el editorial.

“Urge que la Dirección Nacional de Migración retire este material y lo someta a trituración inmediata. Los metales resultantes pueden comercializarse con empresas recicladoras, tanto locales como internacionales”, sigue.

El editorial sugirió que la propia Dirección de Migración podría financiar la readecuación interna del Centro de Haina con los recursos que podría obtener a través de ese proceso.