Estudiantes y residentes de Ocoa arriesgan sus vidas por falta de puente en río Mahoma

Estudiantes y residentes en la sección Mahoma, provincia San José de Ocoa, arriesgan sus vidas debido a la falta de un puente peatonal seguro.

Los comunitarios Máximo Ortiz, Albert Lachapell, Antonio Jerónimo, Darlin Custodio, Altagracia Cordero, Milagros Casado, Alcibiades Tejeda, Casilda María Martínez y Josefa Encarnación, dijeron a este medio que con recursos de la comunidad desde 2016 fueron construidas dos vigas para la obra que ya es impostergable.

Destacaron la importancia de la construcción del puente en una sección donde hay millares de tareas sembradas de café, guineo, chinolas, limones, auyama, entre otros cultivos.

Indicaron que, como consecuencia de la falta del puente, estudiantes que están del lado de San Cristóbal confrontan serias dificultades para llegar al centro educativo que está ubicado en Mahoma abajo cuando se producen crecidas del río.

El río Mahoma, donde comunitarios reclaman la construcción del puente, se localiza entre las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa, cerca de la localidad de Mahoma abajo. Es un importante afluente del río Nizao.