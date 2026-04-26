La PGR arresta a exauxiliar de autorizaciones médicas de Senasa cuando intentaba salir del país

El Ministerio Público informó que arrestó a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), por su supuesta vinculación con este caso de corrupción.

De acuerdo a una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, su arresto se produjo la noche del viernes 24 de este mes cuando trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno.

Aunque no había sido mencionado anteriormente, las autoridades lo vinculan a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al Senasa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas.

Este hombre estuvo en Senasa desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.

Además de su arresto, informaron que solicitaron la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en su contra y que su caso sea declarado de tramitación compleja.

“El Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02”, explicaron en nota de prensa.

La solicitud de coerción contra Guzmán Vásquez fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y los fiscales Héctor Joel García Acevedo, Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Alexis Piña Echavarría.

Los fiscales explican, en la medida de coerción depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que Guzmán Vásquez “tiene la posibilidad y capacidad de afectar la investigación, ya que puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas útiles y relevantes para el proceso”.

El Ministerio Público solicita en la instancia fijar audiencia a los fines de conocer de la solicitud de medida de coerción al imputado Guzmán Vásquez por la violación al Código Penal, la Constitución, la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos).

Por este caso se encuentran implicados Santiago Hazim Albainy, exdirector del SenaSa, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen medida de coerción de 18 meses de prisión.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.