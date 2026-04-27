Embajada RD y Aspen Conexión resaltan impacto de los peloteros dominicanos

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la proyección del talento y la identidad dominicana al celebrar, junto al Aspen Institute y su iniciativa Aspen Conexión, el evento, ¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball, una jornada de alto nivel que colocó en el centro de la conversación el impacto de los dominicanos en el béisbol de grandes ligas y su contribución al desarrollo económico y social.

Celebrado en el marco de la bienal 2026 del Whitney Museum of American Art, uno de los espacios culturales más prestigiosos de la Ciudad de Nueva York, el encuentro reunió a expertos financieros de McKinsey & Company, Capital One y contó con la presencia de Steven Puig, Presidente del Banco BHD y María Amalia León, presidenta de la Fundación León Jimenes y del Centro Cultural Eduardo León Jimenes. Asimismo, se contó con la participación especial de Nelson Cruz, ex beisbolista de grandes ligas quien compartió su experiencia personal dentro y fuera del béisbol. Igualmente, los ex beisbolistas Francisco Cordero y Miguel Batista estuvieron presentes brindando sus perspectivas personales.

En un formato que incluyó palabras centrales a cargo de la embajadora dominicana, así como tres paneles de expertos, se abordaron los temas de diplomacia deportiva, el impacto económico del béisbol, el empoderamiento financiero de los beisbolistas y la intersección de las artes y el béisbol. En su intervención, Steven Puig indicó que "Hemos visto que la oportunidad económica ligada al béisbol en Estados Unidos es inmensa y creciente. Sin embargo, en la República Dominicana es mayor aún dada la cercanía que tienen los jugadores profesionales dominicanos. Tenemos 6 veces más peloteros profesionales activos por ciudadano, y están 60 veces más cercanos a nuestros ciudadanos si medimos los peloteros profesionales activos por kilómetro cuadrado de nuestro país."

En sus palabras, la embajadora de la República Dominicana, María Isabel Castillo Báez, analizó el béisbol dominicano desde las ópticas del Poder Blando y del Poder Económico. En ese sentido, indicó, “El béisbol dominicano ha servido como una poderosa herramienta de poder blando proyectando y posicionando a la República Dominicana en los Estados Unidos y en el mundo como una reconocida potencia del béisbol”. Además, refirió que la industria del béisbol ha creado una cadena de valor compartida entre la República Dominicana y los Estados Unidos en la que la República Dominicana suple talento de élite y un ecosistema de béisbol muy competitivo; EE. UU. suple capital, infraestructura y escala global y juntos generan beneficios mutuos y oportunidad en ambas direcciones.

Por su parte, Pilar Frank O´Leary, directora de Aspen Conexión sirvió como coanfitriona y moderadora, expresando: “Nos enorgullece colaborar con la Embajada de la República Dominicana, la MLBPA, el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, Capital One, Banco BHD y otros socios estratégicos para llevar a cabo este encuentro en el Whitney Museum of American Art”. Además, indicó que, “al situar en el centro la intersección entre el deporte, los negocios, la diplomacia y las artes, este diálogo destaca a la industria deportiva como un pilar fundamental de la economía creativa global, donde las contribuciones latinas están transformando los mercados e inspirando nuevas formas de pensar sobre el crecimiento y el impacto”

El programa concluyó con una conversación sobre las artes y el béisbol entre María Amalia León, y Cris Scorza, Directora de Educación del Whitney Museum que exploró la intersección entre el arte y el béisbol como expresiones fundamentales de la identidad cultural dominicana en la que se mostraron imágenes fotográficas de Bernard Diederich, José Enrique Tavárez, Wifredo García Domenech, José Manuel Antuñano y Eduardo López y de obras de Adolfo Nadal Walcot y Quisqueya Henríquez, Freddy Rodríguez y Andy Brown. Durante este intercambio, María Amalia León expresó: “El béisbol no es solo un deporte; es una forma de decir quiénes somos. Es la identidad de la República Dominicana. Es la historia, es la memoria, y también es el deseo de imaginar el futuro, y creo que eso es algo extraordinario”.

Al evento asistieron destacados dominicanos residentes en la Ciudad de Nueva York, incluyendo las diseñadoras de moda dominicanas Miguelina Giambaccini y Dwarmis Concepción, el director Creativo Raylín Suarez y la directora del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Sobre la iniciativa: “¡Peloteros! Latinos Shaping the Legacy of American Baseball” forma parte de los esfuerzos conjuntos de la Embajada de la República Dominicana y el Aspen Institute para promover el diálogo sobre el impacto de la comunidad dominicana en sectores estratégicos, destacando el deporte como un eje clave de desarrollo, identidad y proyección internacional.