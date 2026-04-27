Plancha “Orgullo Naqueño” gana elecciones Club Naco marcadas por transparencia y unidad

En una jornada caracterizada por el orden, el civismo y un desbordante entusiasmo democrático, el Club Deportivo Naco, Inc. concluyó su proceso electoral para el período 2026-2028. La plancha “Orgullo Naqueño, Número 1”, encabezada por Mario Álvarez Soto, obtuvo una victoria contundente con 2,764 votos, para un 69.22% de los sufragios emitidos. La plancha 2, registró 1,217 votos.

La nueva junta directiva queda conformada por: Mario Álvarez Soto (Presidente), Heidy Féliz (Primera Vicepresidenta), Madelaine Andino (Segunda Vicepresidenta), Claudio Guzmán (Tesorero), Luis Brea (Vicetesorero), Erick Hernández (Secretario), Gerardo Genao (Vicesecretario), Jorge Suncar (Primer Vocal) y Hostos Rizik (Segundo Vocal). Las 12 mesas fueron ganadas por la plancha ganadora.

Tras conocerse los resultados, el reelecto presidente Mario Álvarez Soto se dirigió a los presentes destacando que el verdadero triunfo pertenece a la institución.

“Hoy no ha ganado una plancha, ha ganado la familia del Club Naco. Recibimos este respaldo con humildad y con el compromiso renovado de seguir trabajando por la excelencia, la transparencia y el bienestar de cada uno de nuestros socios. Nuestra meta es seguir siendo el orgullo de todos los naqueños”, expresó visiblemente emocionado.

La relevancia de este proceso radicó en su modelo organizativo, que incorporó la supervisión del Colegio Dominicano de Notarios como veedor independiente. Para garantizar la legalidad y transparencia del ejercicio, se asignaron 12 notarios, uno por cada mesa de votación, quienes actuaron como fedatarios públicos durante toda la jornada.

El proceso fue certificado por un Consejo Electoral de alto rigor profesional, integrado por las siguientes personalidades:

Rafael Ciprián (Presidente) y los demás miembros del Consejo, calificaron la jornada como un ejemplo de respeto a la dignidad humana.