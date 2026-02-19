Aplazan conocimiento de medida de coerción contra doctor acusado de agresión sexual

La Oficina de Atención Permanente de la provincia Duarte aplazó para el próximo lunes 23 de febrero la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el doctor Wilbert Polanco Sanz, imputado por presunta agresión sexual en perjuicio de una paciente de nacionalidad haitiana.

La vista fue fijada para las 9:00 de la mañana, luego de que la defensa solicitara el aplazamiento con el propósito de estudiar a profundidad el expediente y preparar los elementos probatorios que, según afirman, demostrarán la inocencia de su representado.

“Estamos hablando de un lugar pequeño, lleno de pacientes; es una puerta abierta. Se ve a la ciudadana cuando sale totalmente normal, por lo que entendemos que tenemos cómo demostrar la inocencia del doctor”, expresó el abogado defensor.

En cuanto a las declaraciones de otras tres mujeres que alegan haber sido víctimas de hechos similares, el jurista señaló que, por el momento, están concentrados exclusivamente en el proceso en curso.

“En este momento solo estamos apoderados de este caso, por lo que estamos verificando y evaluando todo eso”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que su defendido actuó conforme a los protocolos médicos. “El doctor recibió a esa paciente referida por otro colega y realizó los estudios correspondientes, de los cuales contamos con documentación sobre los hallazgos”, concluyó.