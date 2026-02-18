Cierran centro médico de doctor de Las Guáranas acusado de violar a varias mujeres

La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública, dispuso el cierre temporal del centro de salud del doctor Wilber Polanco Sanz, acusado de violar a varias mujeres.

En un video publicado por el medio de comunicación CDN, una representante no identificada de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud afirmó que el cierre se produjo luego de que el caso de Polanco Sanz llegara a una de las oficinas de la entidad.

Explicó que el centro continuará cerrado hasta tanto se esclarezca el proceso legal por el que atraviesa Polanco Sanz.

EL CASO

Wilber Polanco Sanz, un médico general que labora en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.

La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, este supuestamnete le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso", y que le pondría unos medicamentos y se me iban a quitar.

"Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y presuntamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.

Tras la acción, la joven dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.

Tras esto acudió a la Policía Nacional a denunciar la agresión, mientras que el doctor fue a la fiscalía “a decir que la joven lo estaba difamando”.

De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el Polanco Sanz tiene otras tres denuncias por supuestamente haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.

NIEGA ACUSACIONES

Por su parte, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.

“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara... Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.

“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo.