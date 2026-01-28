Miguel Franjul: Urge combatir mafias migratorias

El presidente de la Comisión Ejecutiva del Observatorio de Políticas Migratorias, Miguel Franjul, calificó como un paso "relevante y necesario" la puesta en marcha del nuevo departamento especializado bajo la tutela de la Procuraduría General de la República, señalando que la migración ilegal representa uno de los desafíos más críticos para la soberanía y la seguridad nacional.

Franjul subrayó que el país enfrenta un fenómeno migratorio complejo, ya que por un lado se tiene una migración legal y por otra ilegal.

Sostuvo que si bien existe un flujo de extranjeros que ingresan al país bajo marcos legales en busca de oportunidades laborales, la realidad predominante es la migración irregular, mayoritariamente proveniente del país vecino.

Para el presidente del observatorio, la importancia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, no radica solo en el control del flujo fronterizo, sino en la capacidad operativa para desmantelar las organizaciones delictivas que lucran con la vulnerabilidad humana.

"Hacía falta que la República Dominicana especializada un órgano de esta naturaleza para controlar el flujo y, sobre todo, para combatir a las mafias que propician el tráfico de migrantes", afirmó Franjul, quien habló durante la inauguración de las instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI), en el ensanche Naco de la capital.

Explicó que la nueva entidad tendrá un enfoque de doble vertiente, que busca evitar el ingreso irregular de personas al territorio nacional y la explotación y el traslado forzoso de individuos hacia otros destinos.

Vigilancia de las medidas presidenciales

Franjul recordó que estas acciones forman parte del cumplimiento de las 15 medidas de política migratoria establecidas por el Poder Ejecutivo en abril de 2025.

Como cabeza del Observatorio, aseguró que su rol será el de un "fiel monitor" para garantizar que estas políticas no solo se enuncia, sino que se ejecuten con rigor.

"Cuando una persona ingresa de manera ilegal, se ve forzada a actuar fuera de todas las normas legales de la República Dominicana, lo que representa un peligro para la vigencia de nuestras leyes", concluyó, enfatizando que el fortalecimiento institucional es la única vía para garantizar el orden migratorio.

Director de Migración

Mientras el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, consideró que el Estado dominicano mantiene una "acción permanente, constante y firme" para contener las amenazas derivadas de la inestabilidad en el país vecino.

Destacó que la labor que realiza la República Dominicana en materia de control fronterizo y persecución del tráfico ilícito no solo es vital para la estabilidad local, sino que ha sido objeto de reconocimiento internacional.

Aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad es ininterrumpida y que el compromiso es garantizar que el territorio nacional no sea vulnerado por estructuras de tráfico humano.

Subrayó la legitimidad de las acciones del Estado dominicano para salvaguardar sus fronteras de manera digna y soberana.

Lee Ballester reitero que Migración trabajará de la mano con esta nueva unidad élite del Ministerio Público para asegurar que quienes intenten evadir la ley mediante el tráfico de indocumentados enfrentan una estructura de persecución tecnificada y coordinada.

Asimismo, calificó como un "paso de avance trascendental" la inauguración de las nuevas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), asegurando que esta iniciativa fortalecerá la interoperabilidad entre las agencias de seguridad del Estado.

Al ser abordado por la prensa sobre el impacto de estas nuevas capacidades, Lee Ballester enfatizó que la clave del éxito radica en el trabajo conjunto y la integración de esfuerzos a través de las fuerzas de tarea, lo que permite una respuesta más ágil y contundente contra las redes criminales.

Para el titular de Migración, la creación de este espacio de investigación multidigencial no es un esfuerzo aislado, sino una pieza estratégica para optimizar el flujo de información entre el Ministerio Público y los organismos de inteligencia.

"Esto es un gran avance en términos de seguir fortaleciendo la interoperabilidad entre todas las instituciones que trabajan en el combate a la trata y el tráfico. Es un paso que nos seguirá dando oportunidades de progreso bajo esta visión de trabajo conjunto", afirmó el vicealmirante.

Lee Ballester habló durante el acto en que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso dejó inauguradas las instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI), en el ensanche Naco de la capital.