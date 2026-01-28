Magistrada afirma el Estado redobla capacidades para enfrentar criminalidad organizada

La titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Unidad Especial de Investigación (UEI) afirmó que el Estado dominicano ha redoblado sus capacidades para enfrentar con hechos la criminalidad organizada, priorizando la dignidad de las víctimas y la firmeza contra quienes lucran con el dolor ajeno.

La magistrada Yoanna Bejarán Álvarez dijo que a quienes se lucran con la trata, el mensaje es claro: el Estado persigue, investiga, sanciona y no se detendrá.

Recordó que la inauguración de las nuevas instalaciones forma parte de una decisión de Estado y de fortaleza institucional, enfocada en “reforzar con hechos la persecución penal estratégica y firme, sostenida, contra dos de las expresiones más graves y complejas de la criminalidad organizada, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”.

Dijo que la unidad, sugerida por el Poder Ejecutivo en una de sus acciones de políticas migratorias, contará con recursos y tecnologías avanzadas y un programa holístico de formación continua para sus miembros.

Sostuvo que la Unidad Especial de Investigación (UEI), no sólo detendrá a los ejecutores, sino que identificará a los financiadores y los beneficios económicos del delito.

Igualmente, manifestó que priorizará investigaciones que involucren a funcionarios públicos o miembros de agencias de seguridad que faciliten el tráfico.

Bejarán recordó que, tras 13 años de creación de la especializada, finalmente el equipo cuenta con un espacio digno.

"Cuando hace años hablábamos de dignificar los espacios, no era solo para el personal, sino para recibir a las víctimas con dignidad. El tiempo de Dios es perfecto, pero también hay que tener la voluntad firme y decidida", enfatizó.

La magistrada enfatizó que la nueva sede garantiza la confidencialidad y la debida diligencia, asegurando que cada víctima sea escuchada y protegida sin ser revictimizada. "

Este lugar será un espacio de esperanza para las víctimas y de firmeza frente al crimen organizado", puntualizó.

La nueva unidad, descrita por la magistrada como una "unidad élite", está integrada por miembros de diversas agencias de inteligencia y seguridad del Estado, seleccionados bajo estrictos criterios éticos y técnicos.

Sostuvo que el nuevo espacio representa un fortalecimiento real de las capacidades operativas de la PETT, “reafirmando el compromiso del Ministerio Público con una justicia eficiente, colocando como eje central la dignidad humana, la legalidad, la protección efectiva de las personas más vulnerables”.

Recordó que la UEI, que formalmente abrió sus puertas, opera como una unidad élite que estará integrada por miembros de distintas agencias de inteligencia y seguridad del Estado seleccionados por el Ministerio Público.