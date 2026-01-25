Capturan hombre buscado por homicidio en Santo Domingo Norte

La Policía Nacional capturó en la provincia Pedernales a Juan José Rivera Rosado, alias Ricky, de 14 años de edad, quien se encuentra acusado de homicidio en Santo Domingo Norte.

La detención fue realizada por agentes adscritos a los departamentos de Investigaciones Criminales (Dicrim), Inteligencia Delictiva (Dintel) y la Policía Preventiva, quienes pusieron bajo arresto a “Riky” quien se encontraba prófugo de la justicia.

De acuerdo con el informe policial, Rivera Rosado está señalado como el presunto responsable de la muerte por herida de arma de fuego del hoy occiso Worquin Javier Rosado Feliz, en un hecho ocurrido el 4 de febrero del año 2024 en el sector Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.