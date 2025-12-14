Protesta en Palacio de Justicia: “Si Hazim va para su casa, esto se prende en candela”

Rabia. Duelo. Indignación. Estos son algunos de los sentimientos que han manifestado cientos de personas al tomar este domingo los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad en Nueva.

Lo hacen en protesta por el caso de corrupción perpetrado en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) durante el gobierno del presidente Luis Abinader.

Cientos de personas exigen prisión preventiva para el principal imputado del caso de corrupción: Santiago Hazim, exdirector del Senasa (2020-2025).

Mientras el tribunal decidirá en contra de Hazim y otros nueve imputados, la multitud promete no moverse y deja claro que una prisión domiciliaria podría desatar el caos.

“Aquí nos vamos a quedar. Esto se va a prender en candela”, dijo Angelo Vázquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana, mientras señalaba el edificio donde un tribunal decidirá si envía a prisión preventiva o a su casa a Hazim.

Para Vázquez, una prisión domiciliaria sería una provocación.

“Si a ese señor lo mandan para la casa, aquí esto se va a prender hoy porque por aquí no van a salir”, advirtió.

El reclamo no era solo judicial. Era emocional.

“Esto es más grave de lo que uno piensa, porque lo que ha ocurrido aquí ha sido un genocidio”, dijo Vázquez, al vincular la supuesta corrupción en Senasa con muertes que, según los manifestantes, pudieron evitarse.

A pocos metros, un ataúd cargado por protestantes resumía el mensaje. Sobre la caja, una fotografía de Santiago Hazim junto al presidente Luis Abinader. Encima, un cartel pequeño pero contundente: “Los muertos de Senasa”.

Para algunos, la manifestación era personal.

Kenia Ng, de 39 años, sostenía un cartel con la foto de su tío, quien en 2023 le detectaron cáncer de pleura.

“Le dieron algunas quimioterapias, pero cuando tocaban las inyecciones de alto costo siempre le ponían peros. Siempre postergaban”, contó a Listín Diario.

Su tío murió en 2025. Estaba afiliado al Senasa, pero “no recibió su tratamiento. Murió”, decía el cartel. “¿Quién responde?”, cuestionaba.

“Cuando se roban la salud, la gente muere. Justicia para las víctimas”, era otro mensaje del cartel.

Alrededor, cientos de personas siguen ocupando los alrededores del Palacio de Justicia. Banderas, carteles y una sola consigna repetida una y otra vez: “Queremos justicia”.

Otra frase se escuchaba con fuerza:

“Si Hazim va pa’ su casa, nos vamos pa’ su casa”.

La multitud exige que Santiago Hazim y los otros nueve imputados sean enviados a prisión preventiva. El Ministerio Público solicitó 18 meses, alegando la complejidad del caso.

La defensa, en cambio, pidió prisión domiciliaria. Sus abogados alegan que Hazim padece esclerosis múltiple. El jurista Miguel Valerio incluso advirtió que su cliente podría morir “de manera súbita” si es enviado a la cárcel.

El Ministerio Público rechazó ese argumento, y este este domingo aseguró que ningún médico forense ha acreditado la supuesta condición de salud y acusó a la defensa de intentar evadir la prisión preventiva.

“Todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en Senasa y en su vida social privada”, afirmó el órgano acusador.

Cientos de agentes policiales acordonan cada perímetro del Palacio de Justicia. Allí guardan prisión Hazim y los demás imputados.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, explicó que el despliegue busca evitar incidentes.

“Son medidas preventivas que se toman para que las cosas pasen sin ningún trauma para ningunos de los ciudadanos que se encuentran hoy observando lo que está pasando”, dijo Peralta al llegar al lugar.

Detalles del caso Senasa

La llamada Operación Cobra, según el Ministerio Público, destapó un entramado de corrupción que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Senasa, además de dos mil millones en sobornos.

Un dinero que, según la acusación, estaba destinado a la salud de los más pobres.

La propia Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha calificado el caso como el más grave en la historia del país.

Para quienes protestan, la decisión del tribunal marcará un antes y un después.

“Él estaba malo para que le pasen factura del robo, pero no estaba malo para cobrar los cuartos”, gritó Angelo Vázquez, rodeado de gente.