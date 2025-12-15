Así se vivió la protesta por caso Senasa

El último día donde se conocerá la decisión del juez a cargo del caso Senasa por supuesto fraude, ciudadanos y miembros de la Antigua Orden Dominicana se manifiestan en protesta para que se haga justicia.
Protestantes sostienen ataud con una fotografia de Santiago Hazim y Luis Abinader por caso Senasa. Jorge Martínez.
Protesta de ciudadanos y miembros de la Antigua Orden Dominicana en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Ciudadanos protestan en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Angelo Vásquez en protesta del caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Ciudadanos reclaman por el caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Hazim Mañoso escrito en una pancarta en protesta por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Angelo Vásquez lidera al grupo Antigua Orden Dominicana en la protesta por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Protestantes hacen presencia en las afueras del Palacio de Justicia por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Policías del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el fondo se observa al juez Rigoberto Sena. Foto: Jorge Martínez.
Miembros de la Antigua Orden Dominicana marchan en protesta por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Mujer sostiene una fotografía de una niña en protesta del caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Miembros de la Policía Nacional en la protesta por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Abogado Miguel Surun Hernández en caso Senasa. Foto: Jorge Martínez.
Manifestantes hacen presencia en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por caso Senasa. Foto: Jorge Martínez
Miembros de la PN en las afueras del Palacio de Justicia Ciudad Nueva.
