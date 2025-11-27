Muerte de la bebé Jazlin Graciano bajo custodia del Conani y la familia sin respuestas del gobierno

A un mes y siete días del fallecimiento de Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una bebe de apenas cuatro meses, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez (Conani) en Santiago.

El padre de Jazlin, Juan Graciano, dice que no ha recibido ningún tipo de información por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP), sobre las circunstancia en las que su pequeña primogénita perdió la vida.

“No me han dicho nada, nadie nos dice nada. Estaba yendo al palacio de justicia y me han sacado dos veces. Yo ya no tengo más lágrimas, me siento indignado pero yo sigo luchando, no me voy a detener, yo se lo jure cuando la estaba enterrando en la tumba, que tenía un padre que iba a luchar por justicia”, dijo a Listín Diario el papá de la bebita.

Aseguró también que el Ministerio Público nos les ha permitido querellarse formalmente en contra del CONANI. “No quieren recibir la denuncia”, puntualizó Graciano.

El jueves 16 de octubre les fue entregado el cuerpo sin vida de Jazlin, luego de habérsele realizado una autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Esta fue la primera vez en un lapso de un mes, que Juan Graciano pudo ver a su hija.

Explicó que durante el tiempo que estuvo bajo la custodia de Conani no le permitieron ver a la bebé. “Yo no la pude ver ni por cámara, no pude darle un abrazo, ni decirle mami te amo”.

La infanta, que cumpliría cinco meses este 20 de octubre, se encontraba en un albergue llamado Red de Misericordia en el sector La Otra Banda de esta ciudad. De acuerdo al padre de la menor, la persona encargada de cuidarla presuntamente le dio la leche, la acostó boca arriba y la niña se broncoaspiró, causándole la muerte.

Miriam Cruz, abuela de la niña, había preparado en su casa una habitación para su nieta, con su cuna, su mosquitero color rosa, sus juguetes y un collage con las fotografías de la niña desde su nacimiento. Hoy, llora abrazando a su hijo juan, por la pérdida irreparable de su nieta.

“Que negligencia, mi hijo, pero se va a hacer justicia, papi, tu verás, estamos agarrados de Dios”, decía mientras abrazaba a su hijo.

Custodia de Conani

El tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes cedió la custodia de la bebé al Conani, tras determinar que su madre no se encontraba en condiciones mentales y emocionales para cuidarla, luego de esta haberse intentado cortado las venas. Tiempo después, la niña fue entregada a su tía, hermana de la mamá, quien se la devolvió a su progenitora.

Al consultar con el padre de la menor, este indicó que por las condiciones de su trabajo, él no podía tomar la custodia, sin embargo, su madre, Miriam Cruz, sí podría cuidarla y tenerla en su casa, donde también vive Juan.

Miriam Cruz, madre de Juan, explicó que la magistrada actuante en su caso, se negó a evaluar el hogar paterno a pesar de las múltiples peticiones a través de abogados y de manera personal se confirmar si el lugar tenía las condiciones o no, para darles la custodia y dispuso el envío de la menor al cuidado del Conani.

“El error más grave de la magistrada fue no venir a investigarnos como familia, que se lo pedimos de todas formas”, dijo Cruz.

Juan Graciano, indicó que mientras la niña estuvo en manos del Conani, la magistrada nunca le permitió verla, ni le dijeron en cual albergue estaba, a pesar de este presentarse todos los días en las instalaciones del tribunal.

“El día que tenía una videollamada con ella para verla, me llamaron para decirme que había muerto”, explicó el padre de la niña.