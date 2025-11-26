Detienen en el AILA a un hombre vinculado a cargo de 1,360 paquetes de cocaína en San Pedro

Las autoridades arrestaron a un hombre buscado por su vínculo con un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína ocupado en las costas de la provincia San Pedro de Macorís.

Alejandro José Sarita Peralta, arrestado mediante la orden judicial número AJ0037712, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), trataba de salir del país en un vuelo comercial con destino a Nueva York, Estados Unidos.

En junio de este año 2025, la DNCD ocupó, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, un cargamento de 1,360 paquetes de cocaína de más de 1.3 toneladas.

En el lugar se ocupó una embarcación, con tres motores fuera de borda, 46 sacos con los paquetes de la droga, tres pacas de marihuana, tanques de combustibles, dos yipetas y una camioneta, un cargador para fusil calibre 5.56, entre otras evidencias.

Sarita Peralta será presentada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente de la provincia de San Pedro de Macorís para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El Ministerio Público y la DNCD persiguen a otros implicados en el cargamento ocupado el pasado 10 de junio de este 2025, en medio de un tiroteo.

Se recuerda que el vocero de la agencia antinarcóticos, Carlos Devers dijo que durante el primer arresto la operación se vio comprometida cuando los agentes fueron recibidos con disparos de armas largas al momento del despliegue. Esto obligó a las autoridades a repeler la agresión, lo que originó un tiroteo. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas.

Tras horas de intensa persecución, los individuos realizaron diversas maniobras para evadir el cerco, logrando ingresar por el río Higuamo. Finalmente, encallaron la embarcación en la boca del Magua y se dieron a la fuga. Inmediatamente, se inició una operación de búsqueda y rastreo en toda la zona, en colaboración con la Armada y la Fuerza Aérea, bajo la coordinación del Ministerio Público.