Comunitarios y familiares exigen justicia durante protesta frente al Hospital Oncológico de Santiago

Entre carteles que pedían “prisión para los ladrones” y “Justicia para los pacientes”, decenas de ciudadanos se manifestaron este martes frente al Instituto Oncológico Regional del Cibao, en Santiago. La protesta surge mediante situaciones ocurridas donde el expresidente del centro, Héctor Lora, se le acusa de presuntas irregularidades y el desvió millonario de fondos.

Los residentes clamaban por justicia debido al fraude que estuvo cometiendo el exdirector del instituto con presuntos equipos médicos y medicamentos, los cuales estaban destinados a su donación.

“Pedimos justicia porque el exdirector del oncológico estaba cometiendo mucho fraude con los pobres, estaba alquilando camillas que se le donan a los pobres aquí, también los medicamentos para los pacientes con cáncer se les estaban vendiendo y esos medicamentos son para donación y muchos otros robos más que se estaban cometiendo”, expreso Jeffrey de Jesús,

Familiares de pacientes también estuvieron presentes en esta manifestación, expresando las injusticias cometidas a los pacientes del Oncológico donde se les exigía dinero por camillas.

“Yo tengo a mi madre y a mi tía ahí, les cobraron dinero por atenderlas y duro un día entero que se estuvo al morir porque ella no quería dar el dinero que ellos les exigían, ellos decían que no había camillas y para darte una camilla te la buscaban cuando tu dabas el dinero”, declaró Jonathan Rodríguez.

En medio de la protesta los manifestantes pidieron que se haga justicia para los pobres igual que para los ricos. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que los responsables respondan ante la justicia.