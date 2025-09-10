Sisalril someterá auditoria al Senasa por irregularidades reportadas en los últimos años

Debido a las controversias en las que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha visto envuelta, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) se encuentra trabajando en un proceso de auditoría técnica para la aseguradora.

Este proceso cumple con el objetivo de fiscalizar las informaciones financieras y operativas reportadas por la ARS en los últimos años.

En un comunicado, la Sisalril indicó que ha contribuido con los requerimientos de información solicitados por los diferentes organismos estatales que analizan la situación de la ARS Senasa.

“Estas acciones de fiscalización se llevan a cabo con el propósito de determinar responsabilidades, asegurar la integridad del Sistema Dominicano de Seguridad Social y el respeto de los derechos de todos los afiliados”, cita el comunicado.

Asimismo, indican que la operación que ejecuta la Sisalril a la fecha no afectará la continuidad de los servicios, coberturas ni atenciones en salud que reciben los afiliados de la ARS Senasa.

“La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales reitera su compromiso con la transparencia, colaboración, ejercicio ético y responsable de las funciones atribuidas por la Ley 87-01, en beneficio de toda la sociedad dominicana y del Sistema Dominicano de Seguridad Social”, agregó la entidad.

Supuestas irregularidades en SeNaSa

Recientemente, la Convergencia Nacional contra las irregularidades de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia informaron que sometieron ante la Procuraduría General de la República a varios exgerentes y directores de ARS Senasa, por la supuesta sustracción fraudulenta de aproximadamente RD$ 9,059 millones por transacciones falsas.

Las entidades explicaron en un documento de prensa que hacían constar prestaciones médicas y farmacéuticas ficticias y supuestos pagos por cobertura ficticia de atención primaria.

Según el escrito, entre las empresas que usaban se destacan Empresa Lufarca y Skinmed Esthetic Clinic.

Entre los exgerentes y directores sometidos, citan a los señores Gustavo Guilamo, Rafael Dujarric, Gustavo Messina, Germán Robles y Ángel Luis Guzmán.

Otro organismo que se encuentra en proceso de investigar las irregularidades administrativas en el Senasa es el Ministerio Público, que, según el presidente Luis Abinader, la solicitud para auditoría fue sometida por el Gobierno dominicano en noviembre del 2024.

“La investigación que hay ahora allá, antes de ningún reportaje, fue desde nosotros que vino esa investigación; pero aparte del Ministerio Público, está la Cámara de Cuentas haciendo una auditoría allá desde hace varios meses, está la procuraduría y antifraude también haciendo las investigaciones en Senasa y también está Silsaril (Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales)”, declaró el mandatario.

Dentro de las controversiales acusaciones hacia la aseguradora de salud, se mencionó el déficit económico de esta, pronosticando una posible quiebra, a lo que Abinader aseguró que los afiliados de esa administradora de riesgos de salud no serán afectados por falta de cobertura.