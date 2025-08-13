Largas horas de espera por el fallo contra Alexis y Magalys Medina

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa deliberando la decisión que tomará en el caso de Alexis y Magalys Medina, quienes son acusados de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de su hermano, Danilo Medina.

La incertidumbre se mantiene horas más después de que se pospusiera para las 5:00 de la tarde de este miércoles la sentencia contra los hermanos.

Pasadas las 9:00 de la noche, las juezas Clarivel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto aún no se presentan al estrado, prolongando la tensión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Desde tempranas horas, familiares y allegados de los imputados han permanecido en la sala de audiencias en espera del veredicto. El proceso judicial conocido como Antipulpo, involucra a 27 personas, entre ellas los hermanos Medina Sánchez.

Ambos son señalados por el Ministerio Público de conformar un entramado de corrupción que habría estafado al Estado con más de cinco mil millones de pesos.

Magalys Medina es acusada junto a su hermano Alxis de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de su hermano, Danilo Medina.Glauco Moquete/LD

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupcion Administrativa (Pepca) presentó más de dos mil documentos, 86 pruebas materiales y 90 testigos para sustentar las acusaciones.

El Ministerio Público solicitó 20 años de prisión para Alexis, así como el pago de 400 salarios mínimos. Para Magalys, solicitó condena de 10 años de prisión.

Además, el órgano acusador pidió que los imputados estén inhabilitados para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos por 10 años, el decomiso de todos sus bienes producto de las actividades ilícitas y la degradación cívica.

En caso de que estos pedimentos sean acogidos, el MP pidió que los imputados cumplan condena en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.