Pepca espera juezas condenen a Alexis Medina y demás acusados en supuestos actos de corrupción

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aseguró que el trabajo ya está hecho y que solo falta que los jueces condenen a Alexis Medina y a los demás acusados en el presunto caso de corrupción.

La magistrada Mirna Ortiz sostiene que se ha presentado un caso sólido con 90 testigos, 86 pruebas materiales y más de 2,000 pruebas documentales que justifican una condena ejemplar en contra de los implicados en el sonado caso denominado Antipulpo.

Ortiz habló en esos términos al llegar a la sala de audiencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde las juezas Clarivel Niva, Clara Castillo y Jisell Soto tienen pautado dar a conocer el fallo reservado del juicio de fondo del caso.

“El trabajo de la parte acusadora ya está hecho. Ahora solo queda esperar que los jueces valoren todas estas evidencias y tomen una decisión final”, acotó la titular de la PEPCA.

Los fiscales pidieron 20 años de prisión para Alexis Medina y entre 3 y 15 años para los demás implicados. Además de las penas de prisión, la PEPCA solicitó que se cumplan en los centros de corrección de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, y que se decomisen los bienes obtenidos de forma ilegal.

También solicitaron la inhabilitación por 10 años para que los condenados no puedan contratar con el Estado ni ocupar cargos públicos, junto con la degradación cívica.

Por su parte, los imputados han solicitado una sentencia de descargo, argumentando que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

Dentro de las peticiones de Ministerio Público, está condenar a 15 años de cárcel y al pago de una multa de 200 salarios mínimos a José Dolores Santana Carmona y a Wacal Vernabel Méndez Pineda.

Solicitó sentenciar a 10 años de prisión al expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; a la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez; a Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.

Esa misma condena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos fue solicitada para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, se solicitó cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Además, solicitó una condena de tres años de prisión para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

Asimismo, el Ministerio Público pidió que todos los imputados sean inhabilitados para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos durante 10 años, el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente y la degradación cívica, lo que implica la pérdida de sus derechos civiles, políticos y ciudadanos.

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena suspendida de cinco años de prisión y el pago de 500 salarios mínimos.

Juan Alexis Medina Sánchez es acusado de lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilegal de campañas políticas y otros delitos cometidos mediante el uso de prestanombres, documentos falsos, tráfico de influencias y simulación de contratos.