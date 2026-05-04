Los Delfines de Naco conquistan el Invitacional de Natación

El equipo de Delfines del Naco conquistó el 51 Invitacional Swimming Championships de Marlins de Arroyo Hondo, justa que se llevó a cabo en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Delfines del Naco obtuvo un total de 1,850 puntos en la justa que congregó a unos 500 nadadores de México, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

El segundo lugar correspondió para Marlins de Arroyo Hondo con 1,386.50 puntos, seguido del Club Acuático Titanes de Santo Domingo, con 629 tantos.

El cuarto y quinto puesto recayó en Team Sin Fallos, con 480.50 puntos y Academia Deportiva Acuática, con 450.50 unidades, respectivamente.

El evento estuvo dedicado al ex atleta de la selección nacional Lucas Ega Díaz, quien falleciera tras una batalla contra la leucemia.

En el Invitacional Internacional se compitió en las categorías 7 y 8, 9 – 10, 11 – 12, 13-14, 15-16 y 17 y más años, tanto en femenino como en masculino en los 800 y 1,500 metros libre, 400 combinado individual, 200 metros mariposa, así como 4×50 relevo libre mixto.

Ganadores por categorías

En la categoría 7-8 femenino ganó Alicia Martínez Arias, de la Escuela de Natación Belote, seguida de Catalina Figols (Escuela de natación Belote) y Rouse Perdomo (Club Acuático Titanes de Santo Domingo). En masculino se impusieron Ethan Olivo, de Delfines del Naco; Horacio Senn Van Basel (Academia Deportiva Acuática) y David Emanuel Frías (Tiburones Santiago Country Club).

En 9-10 femenino ganaron Sarah Marie Polanco (Marlins de Arroyo Hondo), Rocío Pérez (Delfines del Naco) y Stella Gamez (Delfines del Naco), mientras que en masculino brillaron Lucas Cabrera (Delfines del Naco), Noah Nicasio (Las Pirañas de Amaprosan) y Dylan Estévez (Las Pirañas de Amaprosan).

En 11-12 años damas Valentina Esteban Rijo, de Delfines del Naco, fue la más destacada en esa categoría. Fue escoltada por Esther Hidalgo (Tiburones Santiago Country Club) y Amanda Cruz (Delfines del Naco). En varones, Brymer Heleman, de Marlins de Arroyo Hondo, Ureña logró el primer lugar. El segundo lugar recayó en Matías Clime González (Delfines del Naco), y la tercera posición para Ian González Núñez (Club Acuático Titanes de Santo Domingo).

En 13-14 femenino, se impusieron Lianna Miguelina Jiménez Lora, Colette Despradel y Kailym Carrión, todas del Team Sin Fallos. En masculino ganaron Luca Pichardo, de Delfines del Naco, Ángel Villalona (Academia Deportiva Acuática) y Abel Basilis (Delfines del Naco).

En 15-16 femenino subieron al pódium Antonella Aybar, de Casa de España, Fiormarie Smith Frías (Delfines del Naco) y Debora Fabián Acevedo (Barracudas-NJ) y en masculino hicieron lo propio Mauricio Espejo-Peña, de la Academia Deportiva Acuática, Diego Presinal (Delfines del Naco) y Kavon Clarke (Delfines del Naco).

En 17 años y más se impusieron, en femenino, Elizabeth Jiménez Garrido, de Marlins de Arroyo Hondo, María Alejandra Fernández (Marlins de Arroyo Hondo) y Leticia González (Club Acuático Titanes de Santo Domingo). En varones ganaron Axel Moquete, del Club Acuático Titanes de Santo Domingo, Cristian Ramos (Las Pirañas de Amaprosan) y Fausto Bastardo Ramírez (Marlins de Arroyo Hondo).