Presidente de la DNCD se reúne con DEA en Miami

En un esfuerzo continuo por consolidar la cooperación internacional contra el crimen organizado, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, realizó una visita oficial a la sede de la División de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, Estados Unidos.

En el encuentro participaron los agentes especiales a cargo de la Oficina de Miami y del Caribe, Miles D. Aley y Michael C. Mayer, respectivamente, los jefes asociados de Operaciones, Región Noreste y Sureste, agentes Frank A. Torentino y Gregory M. Millard, así como el Director DEA - Oficina de Santo Domingo, Richard J. Cernuda.

Durante la reunión, el administrador de la DEA, Terrance Cole, hizo contacto telefónico con el titular de la DNCD, donde aprovechó para felicitar al Gobierno del presidente Luis Abinader, por liderar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Terrance Cole reafirmó el apoyo de la DEA a la República Dominicana para planificar, coordinar y ejecutar nuevas estrategias operativas en contra del narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

La agenda de trabajo se centró en la planificación de nuevas tácticas para detectar e interrumpir las operaciones ilícitas del crimen, así como los mecanismos para mejorar la eficiencia operativa frente al narcoterrorismo y otras amenazas.

Los representantes de la DEA valoraron positivamente la gestión y los resultados obtenidos por la República Dominicana, subrayando la importancia de continuar potenciando el intercambio de información en tiempo real para desarticular las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

“Esta visita ratifica el compromiso del Gobierno dominicano de mantener una colaboración estrecha y efectiva con las agencias internacionales, garantizando una respuesta contundente frente a las redes criminales transnacionales”, destacó Cabrera Ulloa. Esta iniciativa se enmarca en las políticas de seguridad nacional e inteligencia estratégica que buscan elevar los niveles de interdicción.