Abinader y Carolina inauguran Malecón Deportivo en vísperas de Juegos Centroamericanos y del Caribe

El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron este jueves el Malecón Deportivo en vísperas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que albergará República Dominicana desde julio hasta agosto de este año.

La inversión fue de RD$333 millones, informaron las autoridades.

El nuevo complejo deportivo, incluye cuatro zonas con estándares internacionales para deportes como fútbol, voleibol de playa, baloncesto 3x3, pádel, skate, área gastronómica, juegos infantiles y parqueos para 130 vehículos.

Abinader subrayó que la remodelación del Malecón representa un cambio importante en la calidad de vida de las familias, al recuperar espacios frente al mar que por años estuvieron subutilizados y convertirlos en áreas para el deporte, la recreación y la convivencia.

El mandatario dijo que estas obras elevan el entorno urbano, fortalecen el uso del espacio público, promueven la integración social y proyectan a Santo Domingo como una capital más moderna y orientada al bienestar ciudadano.

Abinader adelantó que el próximo 30 de mayo se inaugurará una pista especial cercana que será utilizada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que también se ejecutan mejoras en instalaciones deportivas en la zona Este y en el Centro Olímpico.

Además, propuso construir un paseo peatonal en el tramo restante del malecón hasta la avenida Luperón, con el objetivo de que no quede ningún espacio sin intervenir.

La alcaldesa Mejía Indicó que este espacio se convertirá en un punto de encuentro del deporte dominicano y será clave para la celebración de los Juegos Centroamericanos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro, dijo que el país cuenta con instalaciones deportivas de nivel internacional, como los pabellones de gimnasia y tenis de mesa construidos para los Juegos Panamericanos, los cuales han sido adecuados para garantizar escenarios de primer nivel.