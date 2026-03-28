La OMSA relanza su oferta de transporte para cubrir demanda de 54 millones de viajes

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que los trabajos que actualmente se realizan en su flotilla forman parte de un proceso integral de recuperación, acondicionamiento y rehabilitación de unidades, orientado a fortalecer el servicio y responder a una demanda estimada de 54 millones de viajes durante el período 2026-2027.

La institución explicó que la primera fase del plan cubrirá cuatro corredores troncales priorizados, para luego incorporar otros cinco, como parte del desarrollo de una red de corredores y rutas alimentadoras reformadas. Este proceso cuenta con la colaboración técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como parte de su transformación institucional, OMSA lanzará próximamente una nueva línea gráfica, marcando una nueva etapa como empresa estatal de transporte. Esta renovación inicia con una flota recuperada de 46 autobuses, de los cuales 25 tienen capacidad para 160 pasajeros y 16 para 90 pasajeros, con los que se reforzarán corredores clave del Gran Santo Domingo.

Asimismo, la entidad detalló que implementará corredores reformados y rutas alimentadoras en tres fases. La fase temprana (abril-mayo de 2026) contempla la incorporación de 100 autobuses recuperados para operar tres corredores dos en Santo Domingo y uno en Santiago bajo un modelo económico temporal de hasta 12 meses, con el objetivo de fortalecer la operación.

La fase 1 (febrero-agosto de 2026) incluye la adquisición de 200 autobuses diésel para reforzar tres corredores existentes y rutas alimentadoras de la línea 2C del Metro. En tanto, la fase 2 (marzo-octubre de 2026) prevé la incorporación, mediante leasing, de 200 autobuses eléctricos, junto con la instalación de electrolineras, para la implementación de cuatro nuevos corredores reformados.

OMSA precisó que estas intervenciones no responden a un cambio estético, sino a una estrategia operativa integral que busca reincorporar unidades mediante mejoras en carrocería, desabolladura, pintura y acondicionamiento general. El objetivo es reducir los tiempos de espera, aumentar la disponibilidad de autobuses y ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente.

La institución recordó que durante 2026 ha impulsado diversas medidas para ampliar y fortalecer su operación, incluyendo el aumento de la flota, la transformación de corredores y la mejora de la experiencia del usuario, con miras a responder de manera más efectiva a la demanda del transporte público.

En ese contexto, la contratación de servicios externos para intervenir 31 autobuses forma parte de una estrategia mixta que combina trabajos en talleres propios con apoyo especializado, a fin de agilizar la recuperación de unidades y evitar que permanezcan fuera de operación por períodos prolongados.

Para agilizar su reincorporación, la institución contrató servicios de desabolladura y pintura para 31 autobuses, bajo la modalidad de procedimiento de urgencia, seleccionados dentro de un total de 230 unidades mecánicamente recuperables. El monto estimado de esta contratación asciende a RD$28,950,000.00, bajo criterios de eficiencia, transparencia y condiciones de mercado.

El proceso fue estructurado en tres lotes: dos de 10 unidades y uno de 11, y adjudicado a tres oferentes que presentaron sus propuestas conforme a los requerimientos establecidos.

Esta transformación ha sido posible gracias a los ahorros obtenidos por la OMSA, que en un período de cinco meses logró economizar RD$524 millones. Estos recursos permitieron el pago del salario 14 al personal, así como avanzar en un 20 % del financiamiento para la adquisición de 200 nuevos autobuses.

“Lo que la OMSA está haciendo no es solo ‘pintar guaguas’; es recuperar unidades para devolverlas al servicio de la gente. Cuando un autobús sale de circulación por deterioro de carrocería y condiciones físicas, el problema no es visual, sino operativo y afecta directamente al usuario”, indicó la institución.