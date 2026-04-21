Juan Tomás Díaz asume la presidencia de AIEHaina y Sur

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur) juramentó este martes la nueva junta directiva para el período 2026-2028, encabezada por Juan Tomás Díaz, en un acto celebrado en la Torre Empresarial AIRD, con la participación de autoridades gubernamentales y representantes del sector productivo nacional.

La juramentación estuvo a cargo del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien resaltó el rol estratégico del ecosistema industrial de Haina-Nigua en el desarrollo económico del país.

El funcionario destacó que el crecimiento del sector industrial continúa siendo un pilar fundamental para la generación de empleos, el fortalecimiento de las exportaciones y la competitividad nacional.

“El desarrollo industrial sigue siendo uno de los pilares del crecimiento económico sostenible. Haina es un ejemplo de cómo la articulación público-privada puede traducirse en empleos, exportaciones y mayor competitividad país”, afirmó el ministro.

Durante su intervención, Juan Tomás Díaz presentó los resultados de la actualización del estudio AIEHaina: “Una apuesta al futuro nacional”, el cual posiciona al Distrito Industrial Haina–Nigua como uno de los principales centros productivos y logísticos de la República Dominicana.

El nuevo presidente de AIEHaina presentó los resultados del estudio sobre el impacto económico del Distrito Industrial Haina-Nigua.Jorge Martínez

De acuerdo con el informe, este ecosistema industrial genera más de 56,000 empleos formales, concentra más de 3,000 contribuyentes activos y representa el 64% de la base empresarial de la provincia de San Cristóbal, consolidándose como uno de los principales soportes del empleo formal en el país.

Asimismo, dijo que se registra una masa salarial superior a RD$1,900 millones mensuales, mientras que las empresas del distrito generaron ventas cercanas a RD$250,000 millones y un valor agregado aproximado de RD$67,000 millones, evidenciando su significativo aporte a la actividad productiva nacional.

En materia de comercio exterior, el estudio que se presentó señala que las exportaciones superan los RD$60,000 millones, mientras que se proyectan inversiones por más de US$500 millones en los próximos dos años, lo que refleja la confianza del sector empresarial en el crecimiento sostenido de la zona industrial.

Díaz reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la competitividad y de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del sector productivo.

Además resaltó la importancia de esta institución y de los beneficios que tiene para el municipio de Haina y de todo el país .

También destacó el compromiso como entidad y mencionó las metas a lograr durante este nuevo período de gestión.

“En AIE Haina seguimos y seguiremos creciendo, asumimos este nuevo reto para construir el primer cuerpo de bomberos industrial en el país”.

Díaz se dirige a los miembros de la junta directiva durante su presentación.Jorge Martínez

Reconocimientos durante la actividad

Durante la actividad, la Asociación reconoció al exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, por sus aportes al fortalecimiento del sector industrial. Asimismo, fue distinguido Napoleón Rodríguez por su gestión al frente de la institución.

Nueva directiva

La nueva junta directiva reiteró su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del Distrito Industrial Haina, así como de promover soluciones a los desafíos estructurales que inciden en su crecimiento, especialmente en materia de infraestructura logística y ordenamiento territorial.

Sobre la asociación

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur agrupa empresas industriales, logísticas y de servicios, y constituye uno de los principales núcleos productivos de la República Dominicana, con una contribución significativa al empleo, la inversión y las exportaciones.

Durante el acto estuvieron presentes el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor ‘Ito’ Bisonó; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Rafael Cruz; el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; así como representantes del sector empresarial y diplomático, entre ellos el embajador de la India, el embajador de Canadá y miembros del Grupo Rainieri, encabezados por Franchesca Rainieri.