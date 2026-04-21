Metros imponen su ley en la capital y extienden su invicto con dominio total sobre Leones

Los Metros de Santiago confirmaron su gran arranque en la joven temporada de la LNB al conquistar su cuarto triunfo consecutivo, tras vencer con autoridad 98-74 a los Leones de Santo Domingo en el polideportivo de San Carlos, en un partido que controlaron de principio a fin.

Desde el pitazo inicial, los santiagueros establecieron su identidad: defensa agresiva, transición efectiva y un dominio absoluto de la pintura. Ese planteamiento se tradujo rápidamente en el marcador, ganando el primer parcial 27-21 y ampliando la ventaja en un segundo cuarto determinante (29-15), que prácticamente definió el rumbo del encuentro.

Momento clave

El punto de quiebre llegó en ese segundo período, cuando los Metros ejecutaron un baloncesto de alto nivel en ambos lados de la cancha. Una corrida ofensiva sostenida, combinada con una defensa que limitó a los Leones a solo 15 puntos, permitió abrir una brecha de doble dígito que nunca volvió a peligrar. A partir de ahí, Santiago jugó con control, ampliando la ventaja hasta un máximo de 28 puntos.

Los Metros dominaron los rebotes (41-34), movieron mejor el balón (26 asistencias) y mostraron mayor eficiencia ofensiva y cohesión colectiva, factores que explican la contundencia del resultado.

Líderes ofensivo

Jordan Hall dirigió con autoridad la ofensiva de los Metros de Santiago al terminar con 17 puntos y 13 asistencias, siendo el principal organizador del juego y el hombre que marcó el ritmo del ataque cibaeño durante toda la noche.

Troy Cracknell encabezó la anotación de los Metros con 19 puntos, mostrando gran eficiencia en sus disparos y apareciendo en momentos importantes para sostener la ventaja. También brilló Florent Thamba, quien dominó la pintura con 16 puntos y 10 rebotes, imponiendo su fortaleza en ambos lados de la cancha.

Anthony Fairley aportó 14 unidades y Jordan Gerónimo agregó 11 tantos, completando el balance ofensivo de un equipo que volvió a sacar provecho de su juego colectivo, su velocidad en transición y su clara superioridad en la zona pintada.

Por los Leones, Reggie Quezada fue el mejor anotador con 21 puntos, mientras que Gerardo Suero sumó 17 unidades con 8 rebotes y Brayon Blake colaboró con 10 puntos y 8 capturas.