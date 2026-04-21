Entrenador español impartirá clases de pádel

El reconocido padelista español Pablo Navarro, mejor conocido como Pablito Pádel, está en el país y hasta el 26 de Abril, ofrecerá clases particulares personalizadas y clínicas grupales e individuales, en el campo VISTAS Golf & Country Club.

Pablito Pádel es un reconocido coach y entrenador de pádel con gran presencia en redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, conocido por viajar internacionalmente impartiendo clínicas, clases y compartiendo consejos técnicos.

Sus enseñanzas se enfocan principalmente en mejorar la técnica y estrategia de jugadores de todos los niveles, desde niños y jóvenes, hasta adultos mujeres y hombres de diferentes categorías.

Los directivos de VISTAS Golf & Country hicieron el anuncio en una rueda de prensa en las instalaciones del Club y aprovecharon para presentar las cuatro nuevas canchas de pádel techadas que fueron instaladas para el disfrute de los Miembros e Invitados del prestigioso club.

“Me siento muy contento y orgulloso de visitar la República Dominicana por primera vez, gracias a la invitación de este maravilloso y espectacular Club de VISTAS y ver el auge y desarrollo que ha venido teniendo el pádel en este hermoso país“ dijo Pablito Pádel.