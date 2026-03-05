Intrant identifica "puntos negros" de accidentes de tránsito fatales en zonas de RD

Las autoridades de tránsito han reforzado el análisis de datos, la auditoría vial y la inspección como puntos centrales para reducir los accidentes de tránsito y la cantidad de víctimas en las calles del país, a partir de la identificación de los llamados “Puntos Negros”, zonas donde se concentran hechos fatales en tramos específicos.

Al explicar este mecanismo, Joel Gneco Gross, director de tránsito y vialidad del Intrant, señaló que Puntos Negros es una estadística que han empleado para poder visibilizar tramos que presentan una alta incidencia de accidentes.

Indicó que cuando las cifras se disparan en una distancia determinada, “nos dice que ahí está pasando algo”, lo cual puede responder a cuatro factores diferentes: factor humano, vehicular, infraestructural y climática.

Gross adelantó que planean poner a disposición del público esta herramienta. El objetivo es que sea una plataforma amigable para el usuario y su entendimiento para que los ciudadanos conozcan la cantidad de accidentes que se ocasionan en los distintos puntos del país.

“Se va a publicar con todo un manual para que los usuarios, los periódicos, todo el mundo pueda entrar a la página y entrar a la sección de puntos negros que tiene un mapa del país donde va a poner de cuántos siniestros, muertos hay adelante” señaló.

Asimismo aseguró que se planea que esta herramienta permita conocer el tamaño del tramo y el número de muertes del espacio.

“Hay que priorizar esos puntos de mayor fatalidad para que eso mejore, lógicamente quisiera trabajar todos al mismo tiempo pero eso (Puntos Negros) ayuda a priorizar y eso es muy bueno porque así tú no gastas dinero en un lugar que quizás es menos propenso y estás dejando fuera a uno como lo que noté que era muy alto” agregó Gross.

A modo de ejemplo comentó un caso donde utilizaron Puntos Negros para identificar los puntos de fatalidad en el municipio de Consuelo donde debido a las altas velocidades de las personas se suelen generar accidentes.

Señaló cómo Puntos Negros les permitió identificar las áreas afectadas, “fíjate como ya nos ha servido para identificar los puntos y poder ir al grano. Nosotros fuimos y realizamos un recorrido lineal pero también fuimos al grano de qué está sucediendo, que está pasando y eso ayuda mucho”.

Infraestructura vial

En ese sentido, destacó la importancia de la vialidad o infraestructura vial en el diseño de las carreteras.

“siempre tenemos que contar que el accidente puede pasar. Entonces, el diseño vial tiene que ser, como nosotros le llamamos, perdonador. Tiene que perdonar el error”.

Aclaró que el enfoque no es culpar únicamente al conductor, sino evaluar qué puede hacerse desde el diseño para eliminar las consecuencias de una falla.

En esa misma línea mencionó el accidente del autobús en Villa Hermosa afirmando que notaron que aunque la vía cuenta con señales de reducción de velocidad y de curva fuerte, el área representaba una zona de choque por lo que la responsabilidad no se limita al conductor.

“El diseñador vial lo que hace es analizar y decir qué yo puedo hacer que a pesar de que otros cometan ese mismo error, esto se mitigue o hasta se puedan salvar a pesar de su error”. En ese sentido, señaló que se tomaran medidas en el tramo de Villa Hermosa como una baranda doble reforzada, más señalizaciones y una mayor iluminación para así prevenir futuros accidentes.

Otras medidas preventivas

Asimismo, hizo mención de medidas primordiales para la prevención de siniestros en las vías. Destacó la importancia de que se esté aumentando el rigor en el proceso de emisión de licencias de conducir.

“En este país históricamente las licencias se ven como si fuera algo administrativo burocrático, yo pago para tener algo y no debe ser así tiene que haber un rigor porque ya estam3os viendo que los conductores sí provocan daños a ellos mismos y a terceros” afirmó.

Enfatizó la necesidad del desarrollo de la Digesett en cuanto a entrenamiento y equipamiento de sus agentes.

Del mismo modo, abordó la auditoría vial y explicó que esta figura permite identificar debilidades antes y después de que una vía entre en funcionamiento. “Hay cosas que tú lo puedes prever. Por eso hablamos de la figura del auditor vial que se ha puesto en el reglamento de que se puedan revisar los diseños antes de ponerlo en funcionamiento”. En ese sentido, defendió la necesidad de reforzar la señalización, incluso de manera redundante, porque “con una no basta”.

Afirmó que existe “una deuda histórica de señalizaciones”, además dijo que aunque se ha hecho el trabajo de corregir esto todavía faltan muchas vías por mejorar sus señales e iluminación.

Adelantó que se trabaja en la implementación de la inspección técnica vehicular, especialmente en el transporte de pasajeros. “Se va a priorizar los que transportan personas porque el pasajero no tiene control sobre si ese chofer cambió la goma, entonces esas son cosas que van a mejorar mucho y las cifras deben de mejorar a partir de que se vaya ejecutando de manera más masiva o sea con mayor alcance”, puntualizó.