Han muerto 418 en accidentes viales durante enero y febrero de 2026

Según los datos presentados por el Observatorio Nacional del Registro Civil (Onarec), institución que se encarga del análisis y transparencia de los procesos del Registro del Estado Civil, este año cuenta con un total de 9,028 defunciones registradas de las cuales 418 corresponden a accidentes de tránsito.

El feriado del Día de la Independencia estuvo marcado por diversos accidentes que provocaron la muerte de siete personas y más de 20 heridos.

De acuerdo a las estadísticas que se encuentran organizadas por municipios y, cuya última actualización fue el primero de marzo, los lugares que ocupan los primeros cinco puestos debido a que tienen un mayor número de muertes son: Santiago de los Caballeros, con un total de 32 muertes; SDE, con 28; SDN, con 23; La Vega, con 19 y Bonao con 18 decesos.

Asimismo, la tendencia de los datos presentes en la estadística de Onarec se inclinan al género masculino. El total de defunciones masculinas por accidentes viales ascienden a un total de 365 muertes lo que corresponde al 87.32% de los fallecimientos provocados por el peligro de las calles.

En el caso de las mujeres, los números son menos alarmantes y es que el total correspondiente a los descensos femeninos son de 53 víctimas; lo que abarca el 12.68% de este tipo de muertes.

Accidentes en 2026

A inicios de 2026, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial advirtió que los principales factores de riesgo en el transito son las colisiones múltiples y el horario nocturno.

Esta realidad se ha visto reflejada en las constantes publicaciones sobre accidentes vehiculares registradas en distintos puntos del país durante los primeros meses del año.

La avenida Circunvalación Norte fue escenario del fallecimiento de una madre e hija, quienes se dirigían desde el sector Hato Mayor hacia Cienfuegos, en Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Katherine Francisco, de 26 años, y Esther Francisco de un año. Además, el accidente dejó herido a dos menores de 11 y tres años.

En Santo Domingo Oeste, en Herrera, Blasina José de Báez de 50 años y Ana Rosa Carvajal de 83, resultaron heridas tras ser atropelladas por un hombre identificado como Aquilino Ramos.

A Ramos se le fue impuesta una garantía económica de un millón de peso, presentación periódica e impedimento de salida como medidas de coerción.

Según el expediente presentado por el fiscal Sandy Santana, Aquilino Ramos se encontraba en presunto estado de embriaguez al momento del hecho.

En el cruce que comunica a los municipios Las Salinas en Barahona y Cristóbal, perteneciente a la provincia Independencia, dos personas perdieron la vida en un accidente vehicular.

Según indica una nota del Listín Diario, la vía presenta condiciones críticas, lo que ha provocado diversas advertencias por parte de transportistas de la zona.

El boletín operativo del Centro de Operaciones de emergencias (COE) presentó el fallecimiento de una persona durante las celebraciones del Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

“En este Operativo Altagraciano se registraron seis accidentes de tránsito de los cuales dos por motocicletas, un carro y uno por autobús, una yipeta y una persona fallecida por accidentes de tránsito, fuera del dispositivo de seguridad”, indicó el COE en su boletín del 22 de enero.

El jueves 22 de enero sucedieron tres accidentes vehiculares en Santiago y en la autopista 6 de Noviembre.

1 de febrero

El primero de febrero se registraron varias muertes por accidentes de tránsito en la circunvalación de Baní. El primero ocurrió próximo a Ojo de Agua, donde colisionaron un carro y una yipeta, dejando tres personas fallecidas y varios heridos. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Mateo, de 73 años; Wáscar Almonte, de 49; y Wilmar Asencio, de 18.

El segundo accidente ocurrió en horas de la noche donde un agricultor y su hija perdieron la vida al accidentarse en la comunidad El Manaclar.

En dicha comunidad, los fallecidos que se identificaron fueron el señor Domingo Villar Sánchez, de 68 años de edad y su hija Yarianny Villar González, de 16 años.

11 de febrero

Un accidente de tránsito múltiple ocurrido en el puente Presidente Francisco Jacinto Bienvenido Peynado, en Villa Mella, provocó que uno de los motoristas impactados cayera al río Isabela. Además, al menos tres personas resultaron heridas.

Ese mismo día, en Barahona, una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 se vio involucrada en un accidente en la carretera San Rafael mientras trasladaba a un paciente. No se reportaron pérdidas humanas.

15 de febrero

En horas de la madrugada del domingo 15 de febrero, en la salida de Barahona hacia santo domingo, dos hermanas identificadas como Leonela Ruiz López y Estefany Ruiz López se encontraban a bordo de una motocicleta y se vieron impactadas por un vehículo resultando.

Estefany falleció en el lugar del accidente, mientras que Leonela murió posteriormente mientras recibía atenciones médicas en la unidad de cuidados intensivos.

feriado del día de la independencia nacional

El feriado de la independencia estuvo marcado por diversos accidentes que provocaron la muerte de siete personas y más de 20 heridos.

En Cumayasa, en la autovía del Este, un autobús que transportaba turistas se accidentó, provocando la muerte de dos personas y al menos 17 heridos.

En la circunvalación de Baní, la colisión entre dos vehículos dejó dos fallecidos y tres heridos.

En Higüey, una mujer perdió la vida tras ser impactada por un vehículo en la carretera Mella, en la salida hacia El Seíbo. De igual forma, en San Cristóbal, dos personas murieron y otra resultó herida en un accidente de tránsito.