RD pide a los países involucrados en conflicto con Irán a no profundizar acciones militares

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) reaccionó este sábado a los ataques militares que se han registrado en el Medio Oriente, motivados por el conflicto sostenido por fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Tras la confirmación ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el cuerpo militar de ese país respondió con una ola de bombardeos enviados a Israel y otros países, como Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak.

Ante esta situación, el Gobierno dominicano exhortó a todos los países involucrados en el enfrentamiento armado a abstenerse de desarrollar acciones que profundicen la escalada militar.

El cuerpo diplomático dominicano, “fiel a su tradición histórica”, está convencido de que el diálogo franco entre las partes a través de los procedimientos internacionales establecidos para el relacionamiento de los países es el camino más seguro hacia una solución duradera.

“En ese sentido, (exhortamos) a los actores regionales e internacionales con capacidad de influencia a preservar en los esfuerzos de mediación”, expresa un comunicado publicado en las redes sociales de la Cancillería dominicana.

Mientras tanto, repudió el lanzamiento de misiles realizados por Irán contra los países aliados al Estado dominicano.

El Gobierno dominicano manifestó su solidaridad con los países aliados afectados, en especial Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Jordania, el Reino de Bahrein y el Estado de Kuwait”, manifiesta la entidad.

Las autoridades dominicanas esperan que “los actores involucrados” respeten en todo momento el derecho internacional humanitario.

armas nucleares

La diplomacia dominicana aprovechó la ocasión para indicar que la actual coyuntura “pone de relieve cada vez más” los riesgos causados por la proliferación nuclear para la seguridad global.

“República Dominicana renueva su compromiso con los esfuerzos multilaterales orientados a impedir el desarrollo de programas nucleares con fines no pacíficos”, declara.

Diáspora dominicana

El Mirex reveló que le ha ordenado a las misiones diplomáticas acreditadas en esa región adoptar las medidas necesarias para resguardar su personal, así como reforzar los canales de comunicación con los nacionales residentes en las zonas afectadas.

Estos son los contactos en caso de que algún dominicano lo requiera: