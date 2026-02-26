Collado destaca participación de RD en Feria Anato 2026 de Colombia

Durante la inauguración del stand de República Dominicana en la cuadragésima quinta Ventana Turística de Anato 2026, el Ministro de Turismo, David Collado, destacó las interconexiones del país con Colombia y la importancia de intensificar el turismo en ambas naciones.

Esta ventana se realiza en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferia desde el 5 de febrero hasta el 27.

Collado mencionó que en el 2026 esperan un aumento de un 10% de colombianos que visiten el país; en 2025, la cantidad de turistas fue de más de 400 mil visitantes.

Para el 2026 se proyecta la llegada de 425 mil a 430 turistas colombianos debido a las ofertas que presentan los 46 expositores empresariales que se encuentran en el stand.

Stand de República Dominicana en la cuadragésima quinta Ventana Turística de Anato 2026 en Colombia.

“El mercado colombiano se ha convertido en un mercado extremadamente importante para nuestra economía y fue parte de nuestra estrategia fortalecer nuestras alianzas con Latinoamérica, con Argentina, México y Colombia”, señaló Collado.

República Dominicana se posiciona como uno de los principales destinos de colombianos en 2025 y en 2026 busca aumentar las visitas con encuentros entre tour operadores y agentes de turismo en el país. Estas convenciones buscan atraer al turista a los principales puntos de la isla como Punta Cana, Bávaro, Samaná, La Romana y Puerto Plata.

“Dominicana te sonríe y le sonríe a los colombianos. Dominicana está haciendo un trabajo con amor, pasión y determinación; realmente estamos entregando nuestros corazones para recibir a los colombianos en la República Dominicana”, agregó.

Collado adelantó que se reunirá con las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Wingo con el objetivo de garantizar la cantidad de asientos necesarios para alcanzar la meta prevista para el 2026.

El presidente de Banco de Reservas, Leonardo Aguilera Batista, destacó lo logrado en Fitur en Madrid y aseguró que se esperan cifras positivas para el mercado empresarial dominicano por parte del sector financiero colombiano.

Aseguró que el país de América Latina con mayor aumento en la economía es República Dominicana con 4.5%.

En esta versión de la Ventana turística de Anato participan más 1,600 expositores y coexpositores de 30 países.

Se espera 54,000 visitantes profesionales y ya hay agendadas más 24,000 citas.

Puerto Plata como mayor destino

Desde el 2024 la provincia de Puerto Plata se ha convertido en uno de los destinos más visitados por turistas colombianos que buscas disfrutar de las playas y aventuras que ofrece la novia del atlántico.

La directora ejecutiva de Ashonorte, Grecía Gómez contó como Republicana Dominicana continúa impulsando este destino turístico y aprovechando la cuadragésima quinta Ventana Turística de Anato 2026, conversan con los tour operadores las maravillas que ofrecen.

Dentro de las actividades que desarrollan los colombianos al llegar a Puerto Plata es San Felipe como un centro histórico y la playa de Cayo Arena que se ha convertido en uno de los principales atractivos por los turistas.

Carteras hechas de Lila

Parte del stand de República Dominicana en la cuadragésima quinta Ventana de Turismo de Anato 2026, nos muestra carteras hechas de lilas sacadas del río Ozama, una artesanía dominicana creada a mano.

Silvia Medina, diseñadora y maestra para crear estas carteras contó que las lilas son recogidas y expuestas al son durante una semana o 15 días para luego proceder a realizar el tejido.

Estás carteras muestran el arte que realizan decenas de mujeres dominicanas y sirve como un aporte al medioambiente.

Medina resaltó que no solo es una cartera sino una obra de arte.

Como parte de las actividades del stand de República Dominicana, la tour operadora Golden Vacation, de Ecuador reconoció el ministro de Turismo por ser el destino número uno para los ecuatorianos. Además, la Asociación de Bares y restaurantes de Colombia (Asobares), entregó una estatuilla por impulsar el turismo nocturno y gastronómico del país en Colombia.