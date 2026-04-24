Centro de Convenciones Utesa celebra 8 años

El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa celebra 8 años de conocimiento, cultura y actividades al servicio de Santiago de los Caballeros.

Desde su apertura el 23 de abril de 2018, el lugar ha sido el escenario de más de 1,100 congresos, conferencias, talleres, ferias y espectáculos.

“En estos ocho años, el Centro ha sido un motor de dinamización para la ciudad, generando espacios donde se crean oportunidades, se conectan sectores y se impulsa el crecimiento de Santiago, fortaleciendo su desarrollo económico, su vida cultural y su proyección como destino de eventos”, expresó Melany Rodríguez González, directora general de la entidad.

Programa de actividades

La agenda abrió este lunes 20 de abril con puertas abiertas a las exposiciones permanentes y temporales.

El público podrá apreciar de manera gratuita la Sala de Cultura Dominicana y las exposiciones temporales Puro Carnaval y Virgen de la Altagracia y Advocaciones de América, así como el ámbito expositivo del artista Sacha Tebó, hasta el domingo 26 abril.