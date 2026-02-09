"Vamos a romper el estigma": Gobierno enfoca sus esfuerzos en la salud mental

El Gobierno presentó el Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030 mediante el cual buscará cambiar el abordaje de las autoridades del sector salud con relación a ese tipo de enfermedades.

En un acto, donde estuvieron presentes tanto el presidente Luis Abinader como la vicepresenta, Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah indicó que el nuevo enfoque está centrado en la prevención, la participación comunitaria, la integración social y fortalecimiento de la atención primaria.

"Vamos a romper el estigma, vamos a cambiar el hecho de que la salud mental, y perdón por la palabra, se vea como un problema de locos. La salud mental es, y así ha sido catalogada, como una enfermedad crónica y el país le va a dar todo el peso que conlleva", indicó Atallah.

Señaló que uno de los primeros pasos fue realizar consultas con organismos internacionales y expertos para el fortalecimiento del marco legal y en agosto del 2025 fue depositado ante el Senado de República la propuesta de modificación a la Ley 12-06, sobre Salud Mental; la propuesta de reforma promueve un abordaje diferente, estamos cambiando de un modo meramente asistencial a uno de prevención y atención.

Entre los enfoques prioritarios en salud mental se encuentran el fortalecimiento del primer nivel de atención de la red de hospitales traumatológicos, la reforma de la seguridad social, una mejoría en la política de medicamentos y en la atención a la salud mental.

El Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental, que se amplió su horario hasta las 12 de la medianoche, ha recibido más de 16,000 llamadas, y cuenta con protocolos para referir a clínicas y atenciones especializadas; además se anunció que prontamente la línea será de 24 horas a través del número 8-1-1.

De su lado, el director Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Ladrón, destacó que actualmente dispone de 18 unidades de Intervención en Crisis, de las cuales 17 cuentan con Terapias Electroconvulsiva (TEC), 65 habitaciones para ingresos de pacientes y un total de 137 camas distribuidas a nivel nacional

En tanto que la Red Pública en Salud cuenta con 202 hospitales, de estos 57 pertenecen al 3er nivel y 32 a hospitales regionales, también 1,384 Centros de Primer Nivel (CPN), 84 centros diagnósticos, 234 consultorios y 1,982 Unidades de Atención Primaria (UNAP).

También 767 centros capacitados en la estrategia mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OMS), disponibilidad de 174 psicólogos en los CPN y 53 psicólogos en Centros de diagnósticos.

Para finales del 2026, las autoridades proyectan alcanzaste las 89 Unidades de Intervención en Crisis y de 137 a 500 camas disponibles.

Depresión y ansiedad

Durante su explicación, el ministro de Salud señaló que el 4.7% de la población adulta de República Dominicana ha sufrido de depresión, mientras que el 5.7 ha padecido de ansiedad.

Ni Atalllah ni Ladrón dieron más detalles sobre como aumentaría las coberturas de parte de la administradoras de riesgos de la salud (ARS), con relación a consultas relacionadas con el tema. Varios de los reclamos realizados ha Sido que la gran mayoría de las ARS no cubren o lo hacen en un porcentaje muy mínimo.

Instituto de Neurociencia y Salud Mental

El asesor del Poder Ejecutivo en materia de Salud Mental, José Miguel Gómez, indicó que en el transcurso del 2026 se le dará apertura al Instituto Nacional de Neurociencia y Salud Mental.