Guido Gómez Mazara: "Mi ciclo en Indotel terminó"

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, volvió a referirse a los ciclos, esta vez, asegurando que el suyo frente a la entidad que dirige concluyó.

Al ofrecer una rueda de prensa en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, Gómez Mazara presentó los logros y transformaciones que ha tenido el Indotel durante sus 500 días de gestión, como la conectividad, modernización normativa, inclusión digital, seguridad ciudadana, entre otros temas.

Días anteriores, durante el acto de inauguración de la nueva sede del Indotel en la avenida 27 de Febrero, el funcionario había apuntado que, “y como todo en la vida pasa, los ciclos concluyen”, lo que generó incertidumbre sobre su permanencia al frente de la institución.

Posteriormente, indicó que la frase se refería a la conclusión del alquiler donde se encontraban las instalaciones antiguas, y entraba en una era de tener un edificio propio.

Sin embargo, al ser cuestionado por periodistas sobre estas declaraciones, Guido Gómez Mazara fue tajante al responder que su ciclo en la entidad terminó.

“Yo lo que he dicho, repito, reitero, y mantengo de manera consistente es que mi ciclo en Indotel terminó”, expresó el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones.

Logros

Al hablar de su gestión, destacó la implementación del Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica en la región Sur, que ha permitido llevar internet de banda ancha a unos 16,000 hogares en nueve provincias.

Sostuvo que la iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece planes de internet asequibles por RD$299 mensuales durante seis años, en comunidades que anteriormente carecían de conectividad fija, constituyéndose en el esfuerzo de expansión de fibra óptica más ambicioso del Estado.

“Nadie ha hecho más que nosotros en 17 meses en el Indotel”, subrayó Gómez Mazara.

El funcionario adelantó que en los próximos días se presentará el proyecto Ley General de Telecomunicaciones 153-98, ante el Congreso Nacional, sobre el nuevo marco regulatorio del sector, con el objetivo de adecuar el marco regulatorio a los desafíos de la era digital, fortalecer la competencia y garantizar mayor protección a los usuarios

Asimismo, resaltó el proyecto UASD Conectada, que dotará a la academia de redes de fibra óptica, centros de datos, sistemas de respaldo energético y tecnología WiFi-6, impactando a aproximadamente 90,000 estudiantes, docentes y personal administrativo de los recintos de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

A estas iniciativas, Gómez Mazara agregó “Conectividad y Digitalización de Cobros en el Mercado Fronterizo de Dajabón”, desarrollado junto al Ministerio de Hacienda y Economía, que sustituirá el sistema manual de recaudación por un modelo digital automatizado, fortaleciendo los controles internos y preparando el terreno para la incorporación de pagos electrónicos y comprobantes digitales.