OMSA pondrá en funcionamiento el primer corredor eléctrico en la Ciudad Colonial

El vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onéximo González, informó que este año la empresa pondrá en funcionamiento el primer corredor turístico y eléctrico, el cual operará en la Ciudad Colonial, marcando un hito en la movilidad sostenible del país.

El funcionario reveló también que la institución aumentará la flota de autobuses, a fin de garantizar la calidad del servicio.

González indicó que el usuario será el ente principal, por lo que trabaja de cara a reducir el tiempo de espera y garantizar un servicio de calidad y oportuno.

Dijo que, en primer lugar, se estará transformando el Corredor 27 de Febrero Oeste, decisión que se estará irradiando a otros corredores.

Operadora Metropolitana de Servicios de AutobusesFuente externa

Destacó que trabaja de la mano con el Ministerio de Obras Públicas para el asfaltado de todos los Corredores de la OMSA en el Gran Santo Domingo y Santiago, incluyendo sus terminales. Refirió, además, que se solicitó la adquisición de 200 autobuses diésel de 90 pasajeros.

Indicó que, a través del Proyecto Corredores Reformados 2026, se proyecta el transporte de 54,740,623 pasajeros, cifra que representa el 62.96 % de los 87,000,000 pasajeros estimados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Este volumen de pasajeros será posible con la implementación de rutas priorizadas y el aumento de nuestra flota de autobuses durante el año 2026”, expresó González.

Explicó que en el corto tiempo de su gestión, la OMSA ha logrado economizarse 524 millones de pesos, los cuales serán utilizados para comprar entre 35 y 45 nuevos autobuses que brindarán servicio.

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA habló durante una Misa de Acción de Gracias oficiada con motivo del aniversario número 28 de la institución.

Previo a esta celebración eucarística, los administradores de la entidad, con parte de sus colaboradores, depositaron una entrega floral en el Altar de la Patria, lugar propicio para recordar el compromiso de los funcionarios con la nación dominicana, como lo hicieron los próceres independentistas, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

González destacó allí que la mejor manera de honrar a Duarte, a Sánchez y a Mella es desde el ejercicio ético y transparente de las funciones como servidores del Estado, y siendo ciudadanos responsables.