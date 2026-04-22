Dominicana inicia bien su participación en la Copa Mundial de Boxeo

Después de vencer suficiente claridad al chino Zehui Zhang, el dominicano Miguel Encarnación volverá al ring este jueves para enfrentar al japonés Shion Wishiyana en la Copa Mundial de Boxeo que se celebra en esta ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, con púgiles de más de 50 países.

El nativo de Sabana Grande de Boyá logró su triunfo por decisión unánime, 5-0, en la división de 65 kilos y este jueves buscará imponerse ante el representante de Japón para avanzar a la siguiente ronda.

Además de Miguel Encarnación, otros cinco dominicanos vencieron a sus rivales en la justa que reúne a los mejores boxeadores del planeta en la categoría élite

Se trata de Katherine Bera, Noel Pacheco, Ricardo Cuello, Esther Jiménez y Fredelin De los Santos.

Beras superó, por decisión divida, 4-1, a Paula Hernández, de México, en los 60 kilos.

Pacheco derrotó en 81 kilos a Yussef Safrafi, de Tunisia, por decisión unánime, 5-0, mientras que Cuello le ganó, también por decisión unánime, al alemán Magomed Schachidod en 70 kilos.

En la segunda jornada de la Copa, Jiménez superó a la venezolano Irismar Cardozo, por 4-1, en 51 kilogramos, en tanto que De los Santos triunfó sobre el mexicano Christopher Santos, por 5-0, en 55 kilos.

Las derrotas

Después de las primeras dos jornadas de la Copa, solo tres de los once que conforman la representación dominicana han sido eliminados.

Se trata de Patricio Polonia, quien cayó por 0-5 ante Andrei Zaplini, de Moldavia, en 90 kilos; Angel Estrella, por 1-4 frente a Wilson Solorzano, de Venezuela, en 60 y Génesis De la Rosa, 0-5, contra Omailin Alcalá, de Venezuela, en 57 kilos.

Previo a su participación en la Copa Mundial, los púgiles dominicanos participaron en un campamento en esta misma ciudad brasileña.