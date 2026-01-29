Gobierno anuncia inversión de USD$900 millones para Monorriel de Santo Domingo

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la construcción del Monorriel de Santo Domingo busca reducir más de una hora a 18 minutos de transporte desde Santo Domingo Este hasta el Distrito Nacional.

La obra tendría un costo de USD$900 millones.

“Es un proyecto de alto impacto y que va a beneficiar a la familia capitaleña de manera importante. Es una línea más de sistema de transporte y habrá que construir en el futuro muchas otras más. Los estudios hasta ahora indican que el nivel de desalojo o de expropiaciones es muy mínimo, inclusive hasta el momento creo que solo cuatro propiedades”, explicó Paliza a su salida del seminario del Sistema Integrado de Transporte en la PUCMM.

Por su lado, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Jhael Isa Tavarez, anunció que el proceso de licitación para la construcción del Monorriel de Santo Domingo culminará el 25 de marzo.

“Eso es una innovación del sistema. Estamos trabajando en hacer también una terminal central. ¿Y qué permite el monorriel? Ahorrar costos. Porque tenemos que entender que estamos en la zona, en una zona de una obra infraestructural híper compleja”, aseguró Isa, al ser entrevistado fuera del congreso de Movilidad Integral.

Según el ingeniero, el tiempo estimado para la contratación del monorriel es de cuatro años. Este proyecto busca reducir el impacto urbanístico ambiental, para mitigar el flujo de pasajeros en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

“Estamos cumpliendo un sistema que todavía puede ampliar el doble de la demanda que hoy en día sirve el sistema. O sea que todos esos argumentos de que si es técnicamente viable, si es tecnológicamente pertinente, todos han sido considerados y no por la unidad ejecutora, sino por firmas internacionales contratadas con fondos donados para estos fines, para poder hacer una evaluación verdaderamente objetiva”, mencionó.

“Nuestro objetivo es mover una cantidad de personas. Hoy en día movemos cuatrocientas mil personas en el metro y queremos, como objetivo, llegar al millón de usuarios para que realmente el vehículo privado pase a ser una segunda opción versus el transporte público”, agregó.

El monorriel alcanzaría una velocidad máxima entre 60-80 kilómetros por hora, con una capacidad de trenes desde 525 pasajeros por vagón hasta 750 pasajeros por vagón. La frecuencia mínima sería de 90 segundos para una capacidad total del sistema de 30 mil pasajeros por hora por sentido. Cada tren se compondrá de 6 coches para una longitud total de 75 metros aproximadamente.

El diseño de la ruta del sistema comprendería una estación central localizada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el Puente Juan Carlos en la avenida Las Américas, para un total de 11 kilómetros de viaducto, 13 estaciones para un trayecto de 18 minutos de terminal a terminal, recorrido que actualmente se lleva una hora.