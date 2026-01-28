Emilio Contreras se convierte el sexto gerente de Edeeste nombrado por Abinader

Emilio Contreras asumió este miércoles como nuevo gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), informó el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED).

Es la sexta persona en ocupar la posición en lo que va de la administración del presidente Luis Abinader.

La designación de Contreras se produjo tras la renuncia del exgerente Mario Pizarro, según indicó el CUED en un comunicado.

El ingeniero Emilio Contreras es el nuevo gerente general de EDEEste.Fuente Externa

La renuncia de Pizarro “obedece a la necesidad de atender compromisos y asuntos personales en su país de origen, lo que imposibilita su permanencia en la posición”, argumentó el organismo.

El nombramiento de Contreras también forma parte de un “proceso de continuidad institucional” para preservar la “estabilidad operativa y fortalecer la gestión estratégica de la empresa”, explicó.

Contreras posee más de 25 de experiencia en experiencia en el sector eléctrico. Es ingeniero eléctrico egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con una Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Puerto Ricoy una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Quebec en Montreal.

A continuación un repaso a los cinco exgerentes de la Edeeste en los casi seis años de gobierno de Abinader:

Agosto de 2020: Tomás Tapia Ozuna

Al día siguiente de asumir la Presidencia, Abinader designó al ingeniero Tomás Ozuna Tapia como gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este.

Tomás Tapia OzunaExterna

Duró apenas nueve meses en el cargo hasta mayo de 2021, cuando fue destituido por Abinader, que se quejó públicamente por el desempeño de las empresas distribuidoras de energía del país.

A tres meses de su nombramiento, Ozuna Tapia había dicho que encontró varias anomalías, incluyendo pagos directos por más de RD$1,300 millones sin órdenes de compra, entre otras irregularidades.

Mayo de 2021: Andrés Astacio

Tras la destitución de Ozuna Tapia, el gobierno designó a Andrés Astacio Polanco, actual superintendente de Electricidad.

Andrés AstacioExterna

Polanco estuvo en la gerencia de la Edeeste hasta agosto de 2022, fecha en la que asumió la Superintendencia.

Agosto 2022: Andrés Julio Portes

El viernes 12 de agosto de 2022 el CUED informó sobre el nombramiento del ingeniero Andrés Portes como gerente de la institución.

Portes duró en el cargo casi 11 meses. Fue destituido por el CUED bajo el argumento de un proceso de “cambios para enfrentar el suministro de energía en su área de concesión” de la distribuidora.

Andrés Julio PortesExterna

Portes salió de la institución en medio de constantes reclamos de usuarios por largos apagones y problemas técnicos en la distribución de la energía.

Junio 2023: Manuel Mejía Naut (interino)

Manuel Mejía Naut asumió la gerencia de la Edeeste de forma interina tras la salida de Portes. Para entonces, Naut se desempeñaba como directo de Control de Perdidas de Energía de la distribuidora.

“Este y otros cambios en Edeeste son parte de la iniciativa anunciada por el CUED para resolver los problemas que enfrenta el suministro de electricidad en el área de concesión de la Distribuidora”, había informado el CUED tras la designación de Naut.

Manuel Mejía NautExterna

Naut llegó a la gerencia como más de 30 de experiencia y “condiciones profesionales” que lo acreditaban para “enfrentar los desafíos” que planteaba en ese momento el sistema eléctrico del país, según indicó el CUED.

En 2025, el actual presidente del CUED, Celso Marranzini, informó que Naut habría afectado a alrededor de 42,000 clientes por aumento en el consumo de la luz de forma irreal. Naut fue destituido por Marranzini.

Octubre 2024: Mario Pizarro

El chileno Mario Pizarro llegó a la gerencia de la Edeeste con la promesa de “maximizar resultados en el menor tiempo posible” ante los problemas administrativos y técnicos que venía presentando la institución.

Pizarro también fue designado por el CUED de forma interina, sustituyendo a Naut. Pizarro, además, ya había ocupado la gerencia de la Edeeste en 2012, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.

Mario PizarroExterna

“En esta nueva etapa, su principal misión será continuar con la implementación del plan estratégico de Edeeste, alineado con las directrices del CUED”, informaba entonces el CUED.

Tras poco más de un año, Pizarro renunció de la entidad. En ese tiempo, según el CUED, “importantes aportes a los procesos de organización y fortalecimiento institucional”.