Presidente Abinader reúne a su gabinete y exige pulcritud en el gasto público

Rara vez el Palacio Nacional luce tan movido un domingo. Ayer fue distinto: desde temprano, altos funcionarios del gobierno —ministros y directores generales— rompieron la rutina de la sede del Ejecutivo para una jornada larga de trabajo, poco común.

Entre pasillos y salones, sobre el piso centenario de mármol, se cruzaban conversaciones rápidas, saludos breves —y otros más cercanos—, y rostros nuevos.

Era el primer Consejo de Gobierno de 2026 y el número 55 en total, una reunión que se extendió durante todo el día y se desarrolló en mesas de trabajo temáticas y sectoriales.

El objetivo: revisar la planificación y el presupuesto del 2026 a la luz de una lista de al menos 10 metas priorizadas trazadas por el presidente Luis Abinader en 2024.

Funcionarios con años en el tren gubernamental compartieron espacio con nuevas caras que se han incorporado al gabinete: desde el nuevo ministro de Agricultura hasta el nuevo director de Impuestos Internos.

Todos pasaron buena parte del día en el Palacio Nacional, desde las 10:30 de la mañana hasta alrededor de las 6:00 de la tarde. Algunos se retiraron antes. Otros permanecieron hasta el cierre de la jornada.

manejo pulcro de los recursos públicos

El mensaje político fue muy claro. El presidente Abinader insistió a sus funcionarios en la importancia de que los ministerios e instituciones del Estado manejen con transparencia los recursos públicos y prioricen las necesidades más urgentes del país.

Así lo informó el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, al ofrecer declaraciones a la prensa tras concluir la extensa jornada de trabajo, encabezada por el mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña.

Según explicó Reyna, el presidente subrayó tres ejes fundamentales: la planificación del trabajo gubernamental, el seguimiento a la ejecución de las políticas públicas y, de manera especial, la transparencia en el uso de los fondos públicos.

“Insistió en cuanto a la planificación del trabajo, al seguimiento del trabajo y, muy importante, a lo que es la transparencia. La transparencia y el manejo pulcro de los recursos que tienen a su disposición”, dijo Reyna.

Más temprano, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había explicado que el Consejo de Gobierno tuvo como propósito articular y alinear los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, así como priorizar los proyectos que serán impulsados durante el 2026, para aumentar el impacto de las políticas públicas en la población.

El encuentro siguió con mesas de trabajo temáticas y sectoriales entre los funcionarios, que sirvieron, entre otras cosas, para preseleccionar las principales iniciativas prioritarias de cara a las metas de gobierno ya definidas en 2024, según explicaron las autoridades.

Funcionarios trabajaron en mesas temáticas.José A. Maldonado/LD.

Durante la jornada se abordaron temas como la reforma policial, el sector energético, la educación, la seguridad ciudadana y los proyectos viales.

La exhortación del presidente Abinader en este Consejo de Gobierno se produce en un contexto marcado por uno de los mayores casos de corrupción del país, según las autoridades judiciales, ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a su exdirector Santiago Hazim y a otros exfuncionarios de esa entidad.

Un repaso de los temas tratados

El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera, explicó que el Consejo se concentró en preseleccionar entre 40 y 50 iniciativas prioritarias de más de 650 programas y productos presupuestarios incluidos en el plan operativo del Gobierno para 2026.

Todos están alineados con las metas estratégicas definidas a finales de 2024.

La salud ocupó un lugar central: se habló del fortalecimiento del primer nivel de atención como eje, tras la mejora de más de 700 centros comunitarios, bajo el mandato de que “la salud debe comenzar en la comunidad y no en las emergencias”.

En seguridad ciudadana, el enfoque será integral, con intervenciones en barrios del Gran Santo Domingo y Santiago, combinando oportunidades para los jóvenes, la continuidad de la reforma policial y programas de reintegración social, explicó Madera.

La agenda también incluyó proyectos de infraestructura y transporte, con énfasis en las circunvalaciones, el sistema integral de transporte y obras importantes como la carretera del Ámbar, la ampliación de la autopista Duarte y la 6 de Noviembre.

En agua potable y saneamiento, se priorizará el aumento de la capacidad mediante proyectos de gran escala, como el acueducto de Hatillo y la barrera de salinidad, ambos próximos a concluir.

En el sector energético, la principal prioridad será aumentar la inversión en redes para reducir las pérdidas, mientras que en el ámbito social se apostará por la articulación del sistema de protección social, la erradicación del hambre, los aumentos salariales y planes nacionales como la eliminación de pisos de tierra y el uso de cocinas de leña y carbón en el territorio.

El crecimiento económico también formó parte de las discusiones, con la continuidad del impulso a las zonas francas especializadas, la diversificación turística, el posicionamiento de República Dominicana como hub logístico, la exploración de tierras raras y otros minerales críticos, así como el fortalecimiento de la agroindustria y la mecanización agrícola.

En materia de empleo formal, el gobierno seguirá apostando por la formación técnica de los jóvenes —especialmente en áreas STEM— y por regímenes especiales de formalización, con énfasis en las mipymes.

En educación, el Consejo abordó la escuela como plataforma para el desarrollo, buscando aprovechar los planteles y aulas para apoyar otras políticas públicas, como salud y tránsito, además de reforzar los programas de retención y reinserción en la secundaria y mejorar los resultados en matemáticas y ciencias.