Abinader designa subdirectores de la DGII en un nuevo decreto

El presidente Luis Abinader, firmó un decreto en el que designó a Guarionex Francisco de la Cruz, como subdirector de Gestión de Cumplimiento, Juanita María Canahuate Camacho, subdirectora jurídica, Hamlet Gutiérrez Mota, subdirector de Facilitación y Servicios y Joel Polanco Domínguez, subdirector de Fiscalización, todos ellos correspondientes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En el decreto número 8-26, de este viernes el presidente destituyó a Ricela S. Spraus y designó en su lugar a Guarionex Francisco de la Cruz como subdirector de Gestión de Cumplimiento de la DGII.

Colocó a Juanita María Canahuate Camacho, en el puesto de subdirectora jurídica de la institución de impuestos en sustitución de Yorlin Vasquez.

Cambió a Carolina Mitsue Yamamoto Muñoz para poder designar a Hamlet Gutiérrez Mota, en el cargo de subdirector de Facilitación y Servicios de la entidad.

Asimismo reemplazó a Eddy Osvaldo Arango Ciriaco por Joel Polanco Domínguez, que cumplirá el rol de subdirector de Fiscalización.

Abinader inició el año con múltiples designaciones en su gabinete con la intención de mejorar la estructura gubernamental.

Anterior a este decreto el presidente firmó el 3-26, en el que designó a Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Nelson Arroyo como director general de Aduanas; y Víctor “Ito” Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.

También se reubicó a Gloria Reyes a ser la ministra de la Mujer y Mayra Jiménez ( la anterior ministra de la mujer) la designó como la directora de Supérate.